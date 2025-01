Pd, vertice sulla sanità ma con la testa altrove 

Bene la proposta della Giunta sulla riorganizzazione del sistema sanitario indirizzata a mantenere la struttura delle 8 Asl e a istituire un Irccs in Sardegna, ma altri nodi devono essere affrontati nel ddl che la sesta commissione inizierà a discutere l’8 gennaio. È la posizione del Pd emersa dalla direzione regionale di ieri a Oristano, durata appena due ore per impegni dei vertici del partito in altre riunioni legate al caso della decadenza della presidente della Regione.

Primo nodo da affrontare è quello del finanziamento del Ssr: deve essere superato il modello basato sulla spesa storica, che genera una concentrazione di risorse iniqua tra le diverse Asl e con le Aziende ospedaliere. Il secondo riguarda la formazione dei medici e delle figure sanitarie, per il quale occorre affrontare il rapporto tra AoU e Ssr e tra Università e Regione. Terzo nodo: la riorganizzazione territoriale che deve dare risposte nei territori più lontani. Poi c’è la questione delle liste d’attesa sulle quali occorre una terapia choc. Il quinto nodo è quello dell’emergenza urgenza: bisogna valutare sul piano legislativo se Areus è ancora utile o se occorra un sistema incentrato sulle Asl. Quanto alle risorse umane: una riorganizzazione profonda richiede che la selezione dei manager avvenga ricercando un livello di competenza alto nell’elenco nazionale, senza cedere a tentazioni fiduciarie ma inefficienti. Queste le proposte del Pd che potrebbero essere richiamate nel ddl. (ro. mu.)

