Pd, una legge sarda per governare l’intelligenza artificiale 

Favorire il progresso economico e sociale della Sardegna e, in particolare, migliorare i servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, dalla tutela ambientale alla semplificazione amministrativa, guardando anche agli effetti sul mercato del lavoro, garantendo nuove opportunità occupazionali e la competitività delle imprese. Sono gli obiettivi principali della proposta di legge del gruppo Pd (primo firmatario Gigi Piano) che punta a promuovere un uso consapevole dell’Intelligenza artificiale. Anche perché, se da una parte l’AI offre grandi opportunità per migliorare la qualità della vita, dall’altra pone interrogativi etici e rischi legati alla privacy e alla sicurezza. «Non possiamo farci trovare impreparati di fronte a questa rivoluzione: l'Intelligenza artificiale cambierà profondamente il nostro modo di vivere e lavorare, è nostro dovere affrontarla con visione e strumenti adeguati», ha spiegato ieri Piano illustrando il testo di sedici articoli.

Ambiti

Testo che segue le linee guida della strategia nazionale sull'Intelligenza artificiale e che si articola in più ambiti: formazione e introduzione dell'IA nelle scuole, applicazioni per la pubblica amministrazione e la sanità, incentivi alle imprese per l'aggiornamento del personale e il potenziamento delle infrastrutture digitali, sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica. Un ruolo importante avrà l'Hubias, un laboratorio specializzato all'interno del Crs4 che dovrà essere potenziato riguardo alle infrastrutture tecnologiche ma anche nelle competenze, perché avrà l'obiettivo di sviluppare ricerca ma anche attrarre talenti e competenze elevate.

La legge è finanziata con tre milioni di euro per il 2025 e quattro milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

