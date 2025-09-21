Pd, una fondazione culturale per elaborare le nuove idee 

La storia ha insegnato qualcosa al Pd sardo: se non c’è un legame forte tra chi amministra la Regione e i partiti che lo sostengono, qualsiasi azione di governo rischia di deludere. E il rapporto non può riguardare solo i dirigenti di quei partiti, ma deve coinvolgerne gli elettori, e – per così dire – i loro sentimenti. Un tempo si diceva: non si possono fare le riforme senza il popolo.

È sulla scia di questi ragionamenti che il neo segretario dei democratici sardi, Silvio Lai, sta già lavorando alle nuove forme di elaborazione progettuale attraverso cui il Pd può contribuire a migliorare l’operato della Giunta Todde. Nella relazione pronunciata venerdì scorso dal deputato sassarese a Tramatza, durante l’assemblea regionale che lo ha acclamato alla successione dell’uscente Piero Comandini, oltre all’idea (più canonica, nella vita delle forze politiche) di una conferenza programmatica da tenere entro novembre, è emersa un’ipotesi diversa, più innovativa.

Lai sta pensando alla creazione di una fondazione culturale, che possa collocarsi in uno spazio ideale vicino al partito ma senza costituirne un’articolazione interna, e che possa essere lo stimolo di un’elaborazione riformista ad ampio raggio. Un modo per interpellare e coinvolgere mondi diversi dalla militanza in senso stretto (intellettuali, associazioni, università, le istanze del mondo autonomista e magari anche indipendentista), e favorire riflessioni approfondite su scenari che possono andare dalle questioni economiche ai rapporti tra la Sardegna e lo Stato centrale. È possibile che una proposta strutturata in tal senso possa essere presentata già alla prossima assemblea regionale, che Lai ha detto di voler tenere entro tre o quattro settimane.

