VaiOnline
La proposta.
22 settembre 2025 alle 00:09

Pd, una fondazione culturale per elaborare le nuove idee 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La storia ha insegnato qualcosa al Pd sardo: se non c’è un legame forte tra chi amministra la Regione e i partiti che lo sostengono, qualsiasi azione di governo rischia di deludere. E il rapporto non può riguardare solo i dirigenti di quei partiti, ma deve coinvolgerne gli elettori, e – per così dire – i loro sentimenti. Un tempo si diceva: non si possono fare le riforme senza il popolo.

È sulla scia di questi ragionamenti che il neo segretario dei democratici sardi, Silvio Lai, sta già lavorando alle nuove forme di elaborazione progettuale attraverso cui il Pd può contribuire a migliorare l’operato della Giunta Todde. Nella relazione pronunciata venerdì scorso dal deputato sassarese a Tramatza, durante l’assemblea regionale che lo ha acclamato alla successione dell’uscente Piero Comandini, oltre all’idea (più canonica, nella vita delle forze politiche) di una conferenza programmatica da tenere entro novembre, è emersa un’ipotesi diversa, più innovativa.

Lai sta pensando alla creazione di una fondazione culturale, che possa collocarsi in uno spazio ideale vicino al partito ma senza costituirne un’articolazione interna, e che possa essere lo stimolo di un’elaborazione riformista ad ampio raggio. Un modo per interpellare e coinvolgere mondi diversi dalla militanza in senso stretto (intellettuali, associazioni, università, le istanze del mondo autonomista e magari anche indipendentista), e favorire riflessioni approfondite su scenari che possono andare dalle questioni economiche ai rapporti tra la Sardegna e lo Stato centrale. È possibile che una proposta strutturata in tal senso possa essere presentata già alla prossima assemblea regionale, che Lai ha detto di voler tenere entro tre o quattro settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 