Pd, sui capigruppo Bonaccini rinuncia alla conta 

Due nomi nell'aria, ma nessuno li ha fatti. Alla sua prima riunione da segretaria con i gruppi parlamentari, Elly Schlein ha dato per scontato che «un novo assetto ci sarà». Ma non ne ha parlato. Si è concentrata sulle sfide del Pd - migranti, diritti, rapporto con le opposizioni - senza ufficializzare chi ha individuato per le cariche di capogruppo al Senato e alla Camera.

I candidati sono però noti: Francesco Boccia per Palazzo Madama e Chiara Braga per Montecitorio. Oggi il voto: non sono attesi sfidanti, non ci sarà la conta, nessuno si aspetta sorprese. L'obiettivo è costruire «sempre più una sintonia tra quello che il Pd fa nelle piazze e quello che fa nelle istituzioni», ha spiegato il senatore Michele Fina, neo tesoriere. Malgrado mal di pancia, ultimatum e qualche riassetto interno, il partito continua sulla via dell'unità imboccata con l'elezione di Stefano Bonaccini alla presidenza.

«Abbiamo nodi politici importanti davanti a noi - ha riconosciuto Schlein – e vorrei che provassimo a scioglierli insieme, salvaguardando fra di noi la chiarezza». L'assemblea è durata diverse ore. Non è stata una resa dei conti. Qualche puntura, semmai, ma niente più. Mentre Schlein si avvia ad archiviare il capitolo capigruppo, continua a ragionare sulla segreteria, che dovrebbe vedere la luce all'inizio della prossima settimana, con rappresentanti di tutte le aree.

RIPRODUZIONE RISERVATA