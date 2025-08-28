Pd, Stochino aveva ragione 

Il giudice gli ha restituito la tessera. Non prima di aver riportato il Pd Ogliastra all’anno zero, al marzo 2023, sospendendo cariche, decisioni e incarichi. Un’ordinanza del Tribunale di Lanusei, firmata da Nicola Caschili, accogliendo il ricorso del candidato alla segreteria Matteo Stochino, ha sospeso gli atti del congresso provinciale del Partito democratico celebrato due anni e mezzo fa. L’ennesimo atto di una durissima battaglia legale tra Ivan Puddu, sostenuto dal consigliere regionale Salvatore Corrias e Matteo Stochino. Fino alla decisione nel merito bloccata l’attività di segreteria, direzione, tutti gli incontri e le feste dell’Unità. Il partito è in un limbo.

La vicenda

Nel marzo 2023 Matteo Stochino, sconfitto nelle elezioni, contestava la mancanza di terzietà della Presidente della commissione congressuale provinciale. Tesi ritenuta fondata, tanto che già nel giugno 2023 il Tribunale sospendeva gli atti congressuali.

La Commissione regionale e quella nazionale di garanzia del Pd tentarono di riattivare il procedimento, sostituendosi alla Commissione congressuale, ignorando le richieste e i reclami di Stochino. Ieri il Tribunale ha censurato questa modalità, chiarendo come le Commissioni di garanzia non abbiano alcun potere di surrogare gli organi deputati al procedimento congressuale.

Si deve tornare indietro alla Commissione congressuale provinciale, dice il giudice. «Il procedimento ha virato dalle regole statutarie per una asserita impraticabilità, impelagandosi in una fantasiosa attribuzione di poteri attivi ad un organo consultivo e di giustizia interna, che ne è chiaramente privo», asserisce l’ordinanza.

Negli ultimi due ani, vissuti tra i corsi e i ricorsi il segretario regionale e il presidente dell’assemblea regionale hanno tentato di ricomporre la crisi. Tentativi falliti. Il problema per Matteo Stochino è politico. «Il risultato è stato un vuoto: mai un’assemblea convocata, mai un confronto tra iscritti. Un ristretto gruppo di persone ha preteso, usurpando la segreteria, di decidere per l’intero Pd. Oggi il Tribunale ha posto fine a questa gestione distorta, riaffermando con chiarezza che il Partito democratico è di tutti e a tutti deve tornare. A maggior ragione ora, a poche ore dalla chiusura delle liste per le provinciali, è indispensabile che il Pd esprima una linea realmente condivisa: che si incontrino amministratori e iscritti, e che si definisca insieme una posizione comune. Non servono capi e capetti».

Il segretario

Sereno il commento di Ivan Puddu: «Come sempre accettiamo la sospensiva del giudice, certi che il Pd nazionale e regionale dimostreranno la correttezza degli atti che hanno reso possibile la convocazione dell’assemblea del 2024». Quella che ha eletto Puddu segretario.

