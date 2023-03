Pd sardo, Comandini come Elly Schlein: presidenza a Meloni 

Per visione e per carattere, in realtà, il neo segretario regionale avrebbe probabilmente scelto in ogni caso una linea di pacificazione interna. Ma sicuramente le vicende congressuali e soprattutto la necessità di preparare il partito in vista delle elezioni rendono ancora più urgente l’unitarietà. Il candidato sconfitto, per altro, dopo qualche dubbio alimentato da alcuni suoi sostenitori ha rinunciato a fare ricorsi o comunque a contestare l’esito del voto, per quanto amaro. Questo ha senz’altro contribuito a non avvelenare il clima, cosa che invece nel Pd sardo capita spesso.

Si profila così in Sardegna una riproduzione dello scenario nazionale, con Elly Schlein che ha indicato alla presidenza l’amico-rivale Stefano Bonaccini. Non a caso, proprio la metafora della maglietta è stata utilizzata dai due nell’assemblea di domenica scorsa. Nell’Isola, poi, incide anche l’esito del congresso: Comandini è diventato segretario per la regola che fa prevalere chi ottiene più delegati nell’assemblea regionale, ma con un margine risicato, 66 eletti contro i 64 di Meloni, che pure ha avuto più preferenze: è risultato decisivo il successo di Comandini nel collegio di Cagliari, che assegnava la maggior parte dei posti in assemblea.

Se è un miracolo, il merito è delle elezioni imminenti. Dopo una battaglia all’ultimo voto nelle primarie per la segreteria regionale (con Piero Comandini eletto pur avendo ottenuto meno voti totali di Giuseppe Meloni), il Pd sardo si ricompone subito: il nuovo leader offrirà all’ex avversario la presidenza dell’assemblea regionale, che verrà convocata per la prima volta sabato 25 marzo a Bitti. Nell’occasione, oltre al ruolo per Meloni, Comandini proporrà anche una gestione unitaria del partito: «Il congresso è finito», spiega, «adesso dobbiamo tutti indossare una sola maglietta, quella del Pd. Ce lo impone la sfida che abbiamo di fronte, le Regionali del 2024».

Come Bonaccini

Le prime mosse

Non si può certo pensare che siano state risolte tutte le tensioni interne, e Comandini lo sa bene. Anche per questo vuole provare a superare le divisioni che nell’Isola hanno afflitto i Dem. «Chiederò a Giuseppe Meloni di fare il presidente dell’assemblea – conferma – perché nei prossimi mesi il Pd dovrà creare le condizioni per una grande alleanza, capace non solo di vincere le elezioni ma di governare bene. I problemi che avremo di fronte sono più importanti dei destini dei singoli». Per altro, «con Giuseppe condivido la visione di un partito itinerante, che sappia farsi presente nei vari territori dell’Isola».

È una delle ragioni per cui la prima assemblea si terrà a Bitti: «Una scelta che ha molti significati», prosegue Comandini, «anzitutto quello di recarci subito nella zona in cui la Sardegna spera di realizzare il grande progetto dell’Einstein Telescope. Ricordo che la prima a crederci fu la Giunta di centrosinistra guidata da Francesco Pigliaru e Raffaele Paci. E poi vogliamo dare un segnale di attenzione per le zone interne ed essere vicini ai sindaci che spesso devono confrontarsi, oltre che con i normali problemi, con pesanti attentati intimidatori».

Giuseppe Meloni non dà ancora una risposta ufficiale alla proposta di Comandini di assumere la presidenza, ma mostra un’evidente apertura: «C’è un’interlocuzione in corso col segretario, in un clima molto disteso. A giorni ne parlerò col gruppo che ha sostenuto la mia candidatura. Credo comunque che ci siano le condizioni per ricompattare il partito, e procedere spediti per formare una coalizione ed elaborare un programma vincente per le Regionali».

