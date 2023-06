Pd, resa dei conti dopo la sconfitta 

La sconfitta alle elezioni amministrative agita le acque nel campo progressista di Assemini. In casa Cinquestelle, Diego Corrias, candidato a sindaco battuto al ballottaggio, promette fedeltà alla coalizione: «L’esperimento di campo largo ad Assemini continuerà. Anche fare opposizione, che è quanto ci hanno chiesto di fare gli elettori, è un buon modo di portarlo avanti. Si è formato un bel gruppo compatto, abbiamo lavorato bene con gli alleati e andremo avanti insieme». Dichiarazione di unità di intenti sottoscritta dal Pd, dove però tira aria da resa dei conti interni: un’ala del partito chiede la testa del coordinatore cittadino. «È arrivato il momento di favorire un vero ricambio», si legge in una nota diffusa dal gruppo di Francesco Consalvo e Simone Rivano, di cui fanno parte Annamaria Cadeddu e Marco Sarigu, entrambi candidati non eletti.

Nel mirino c’è il segretario cittadino Antonio Caddeo, che annuncia tre importanti novità: 1) il congresso del partito, richiesto proprio dai contestatori e da lui rinviato a dopo il voto, è imminente: potrebbe tenersi già il mese prossimo o, in alternativa, «dopo Ferragosto»; 2) l’assetto territoriale del partito cambierà: si arriverà al circolo unico per evitare spaccature e divisioni fra circoli; 3) non sarà lui a guidare il partito in futuro ad Assemini: «Ho già dato». La richiesta di ricambio, insomma, non sarà ostacolata da Caddeo.

Il segretario

Caddeo ammette la delusione per la sconfitta della coalizione ma è soddisfatto dei 1.123 voti raccolti dal Pd: «Considerato che molti militanti per ragioni personali, lavorative o di salute non hanno potuto partecipare alla campagna elettorale, non siamo andati male. Portiamo in Consiglio due consiglieri. Non potevamo aspettarci che il M5s, nei pochi mesi trascorsi dalle politiche alle amministrative, crollasse da tremila a mille voti nel suo feudo. In campagna elettorale abbiamo provato a chiedere più segnali di discontinuità: non sono bastati. D’altro canto non mi aspettavo nemmeno che Puddu, dopo aver fatto lo sgambetto alla Giunta Licheri, venisse rieletto: temevo di più la candidata di centrodestra». Poi l’invito al sindaco, che ha detto di aver ricevuto voti dal Pd sia al primo turno che al ballottaggio: «Faccia i nomi. E se qualcuno del Pd ha votato e fatto votare Puddu venga allo scoperto».

La contestazione

Consalvo e i suoi la vedono così: «Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, il risultato non è arrivato per la forza elettorale del competitor ma anche per colpa nostra. Siamo partiti tardi tra congressi saltati e assenza totale di condivisione delle scelte. Si è comunque creato un buon rapporto tra il nostro gruppo e il M5s, che occorre coltivare per il futuro: su di loro contiamo anche per un’opposizione dura ma responsabile, orientata sempre al bene della comunità nel rispetto delle istituzioni e di tutte le forze politiche». Poi l’affondo contro Caddeo: «Auspichiamo che i dirigenti locali del partito prendano atto che dopo le ultime due sonore sconfitte è arrivato il momento di favorire un vero ricambio per il partito. Occorre costruire un nuovo dialogo tra le forze progressiste della città per preparare una seria alternativa in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali».

I Cinquestelle

Al M5s non resta che attendere il chiarimento interno del principale alleato e l’insediamento del Consiglio: «Faremo opposizione insieme, valutando volta per volta ciò che verrà portato in Aula», promette Corrias. «Conosciamo bene lo stato del Comune, lo abbiamo amministrato fino a poco tempo fa. E vedremo cosa, delle promesse mirabolanti fatte da Puddu in campagna elettorale, sarà davvero realizzato».

RIPRODUZIONE RISERVATA