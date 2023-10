Pd-Psd’Az, scintille sui maialetti  

Le scintille di una campagna elettorale non ancora partita si accendono sul maialetto. A beccarsi a distanza sono il segretario regionale del Pd, Piero Comandini, e il presidente del Partito Sardo d’Azione, Antonio Moro. Il primo a Tramatza, all’assemblea regionale del partito che ha votato il decalogo con i criteri per la scelta del candidato governatore per il centrosinistra. Il secondo, reduce dalla convention sardista alla Fiera di Cagliari: qui il governatore Christian Solinas ha rivendicato il suo diritto a far sì che la coalizione di centrodestra si presenti alle Regionali con una guida sardista. S empre qui, nel piazzale all’esterno del padiglione, sono stati arrostiti numerosi maialetti per lo “spuntino” alla fine dei comizi, al quale hanno partecipato i duemila (secondo gli organizzatori) partecipanti.La parte enogastronomica della convention sardista ha scatenato la reazione di Comandini: «Ci servono alleanze», ha spiegato ai suoi, «certo, potremmo fare come Solinas che per portare 1500 persone alla Fiera deve arrostire 2000 maialetti. Noi però non arrostiamo, non partecipiamo agli spuntini: siamo un’alternativa seria».

Botta e risposta

Una stilettata che ha scatenato la reazione del presidente sardista Moro che ha affiancato Solinas sul palco: «Alla Fiera erano presenti oltre 2000 sardisti. Il popolo sardista, al pari di quello di tutti gli altri partiti, credo meriti sempre il rispetto dei dirigenti e rappresentanti nelle istituzioni, qualunque sia la forza politica che essi rappresentino». Poi la contromossa dialettica: «Comandini sappia che i sardisti che lui dipinge come affamati più di cibo che di politica, continuano a preferire l’arrosto al bollito, e che pertanto la sua incolumità è salva». Letto Moro sui social, Comandini rilancia: «Il Presidente del Psd'Az perde la sua capacità di ironia e di lettura, e visto che se la prende tanto forse un po’ la coda di paglia ce l’ha». E prende le distanze dall’ipotesi di «offendere il sardismo, di cui ho molto rispetto. L ’offesa maggiore arriva a tutti i sardi da chi ha portato questa gloriosa storia a Pontida. La mia dichiarazione», conclude, «ha sottolineato che abbiamo modi diversi di aggregare il nostro popolo, c’è chi lo fa con arrosti e spuntini, chi invece lo fa e basta perché ciò che conta non è il metodo di cottura ma la qualità della materia prima che può essere arrostita, bollita e perfino... “stufata”». (e. fr.)

