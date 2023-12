Pd-Progressisti, nuovo round per un accordo in extremis 

Il primo approccio, la settimana scorsa, non ha sortito grandi effetti. Però sia il Pd che i Progressisti sono stirpe di antiche tradizioni politiche che conoscono la pazienza, e sanno che le cose maturano con calma. Quindi ci riproveranno: mentre Alessandra Todde e Renato Soru si confrontano quotidianamente a distanza, con incontri pubblici in tutta l’Isola, i due partiti stanno lavorando per un nuovo vertice dopo quello di martedì scorso in Consiglio regionale.

Le ipotesi in campo

Non è stata ancora stabilita la data e a dire il vero neppure le regole d’ingaggio: nel senso che resta in piedi l’ipotesi di una seconda riunione ristretta alle due forze politiche, ma è anche possibile che si lavori per delegazioni più ampie.

Percorsi alternativi che sembrano riflettere atteggiamenti diversi, da parte di chi è impegnato nell’attività diplomatica: nel Pd – anche se nessuno lo dice apertamente – sembra ormai prevalere la convinzione che Soru non si ritirerà comunque dalla corsa alla presidenza della Regione, e quindi c’è chi ritiene che l’unico obiettivo perseguibile sia riportare nel Campo largo i Progressisti. Perciò avrebbe senso proseguire con i vertici bilaterali. Però il partito di Massimo Zedda e compagni ha sempre escluso di potersi spostare senza Soru e gli altri compagni di strada: loro vorrebbero ancora ricreare l’unità di tutto il centrosinistra, o meglio di tutte le forze di opposizione alla Giunta Solinas.

In ogni caso, entrambe le speranze appaiono al momento piuttosto vane, perché non si vede come potrebbero realizzarsi. Le vedute opposte sulle primarie e sulla candidatura Todde sembrano ostacoli insormontabili per una ricomposizione totale, ma non si capisce neppure come il Pd possa convincere i Progressisti a tornare sui propri passi. Nel fine settimana comunque sono andati avanti i contatti telefonici, oggi forse si deciderà quando organizzare un nuovo summit.

I due contendenti

Soru e Todde non ignorano le manovre sotterranee tra le due coalizioni, ma vanno avanti con la campagna elettorale come se non ci fosse un domani (soprattutto un domani collettivo). Del resto le accuse incrociate degli ultimi giorni, con asprezze finora mai raggiunte, complicano ulteriormente la vita ai ministri degli esteri delle due fazioni.

Ieri però i due candidati hanno entrambi scelto di concentrarsi sulle proposte per la Sardegna, senza rinfocolare la lite. Renato Soru ha ascoltato a Cagliari le esperienze di giovani sardi che vivono all’estero, e altri che sono rientrati nell’Isola: «Se hai il progetto di una vita manda i figli a scuola, lo ripetevo tempo fa e lo dico tuttora», ha detto l’ex governatore. «Una Sardegna più europea, ricca e orgogliosa è concentrata sull’istruzione e la scuola. Noi infatti come prima cosa faremo una legge sulla scuola e l’istruzione. Poi punteremo alla transizione digitale. Possiamo sicuramente porci come obiettivo che ogni scuola, ogni casa e impresa abbia la fibra entro il 2030».

Alessandra Todde invece si è confrontata a Orgosolo con un centinaio di cittadini sul programma elettorale della coalizione: la sanità resta l’emergenza più sentita, ma si è discusso anche di trasporti e infrastrutture, fino al problema dello spopolamento e alle difficoltà dei piccoli Comuni dell’Isola. Oggi la candidata proseguirà il suo tour a Macomer, dalle 17 al padiglione Filigosa del Centro servizi culturali, mentre Soru incontrerà alle 11 alle cantine Su ’Entu di Sanluri gli operatori del settore agroalimentare.

