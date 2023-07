Pd, nessuna stampella al sindaco 

Un’estenuante partita a scacchi che potrebbe chiudersi con lo scacco matto al sindaco. Il Pd sembra deciso a non fare da stampella a Massimiliano Sanna e ai quattro partiti di centrodestra che lo sostengono. Non c’è alcuna ufficialità ma la strada tracciata dall’assemblea degli iscritti Dem ieri sera sembra andare in questa direzione anche se per l’ultima parola si aspetta di conoscere le proposte del primo cittadino. Saranno decisivi i prossimi giorni, di certo per il centrodestra adesso la partita si fa ancora più complicata. E intanto fra trattative, assemblee e consultazioni, la città è bloccata. Da dieci giorni, da quando è stata azzerata la Giunta, tutto sembra essersi arenato anche se in realtà da tempo la crisi politica del centrodestra tiene in stallo l’amministrazione.

L’assemblea Pd

Nella sede di via Canepa ieri alla spicciolata sono arrivati circa trenta iscritti (su 167). Il segretario cittadino Roberto Martani ha aperto un confronto interno per discutere la proposta del sindaco, mentre a distanza il segretario regionale Piero Comandini aspettava «di conoscere gli esiti della discussione degli organismi territoriali per poi fare le dovute valutazioni». Fronte piuttosto spaccato, con una parte dei consiglieri comunali propensa a chiudere un accordo a particolari condizioni (riscrittura delle linee programmatiche e assessori tecnici) e uno zoccolo duro, con il circolo cittadino in testa, contrario al ribaltone. Alla fine di un dibattito, a tratti anche acceso ma sempre costruttivo, la maggioranza dell’assemblea era piuttosto perplessa per stringere un accordo con l’avversario di sempre ma si è deciso di prendere altro tempo prima di ufficializzare la posizione definitiva.

Lo stallo

La crisi politica di Palazzo degli Scolopi inevitabilmente condiziona tutta la vita amministrativa. Il Consiglio comunale è fermo, per due volte consecutive il sindaco Sanna non si è presentato in Aula, il rendiconto non è stato approvato né il Piano di trasferimento degli usi civici (uno strumento urbanistico che oltre cento famiglie attendono da anni). Protestano i cittadini, lontani dalle strategie politiche e molto più vicini alle tasse e ai problemi della quotidianità, e i sindacati alzano il tiro. «Oristano non può restare bloccata per gli egoismi politici, si trovino le soluzioni per andare avanti e realizzare progetti e investimenti» sostiene Alessandro Perdisci, segretario provinciale della Cisl. «Una situazione gravissima, non possiamo permetterci di restare imbrigliati in una politica e in una dirigenza debole, è necessario che tutti si assumano le proprie responsabilità». Alessandro Perdisci ricorda che in questo particolare momento con tanti progetti in ballo, le risorse del Pnrr, i lavori a Torregrande «la paralisi delle attività sarebbe deleteria – sostiene – Questo blocco non fa bene a nessuno, mi auguro che i nostri rappresentanti si mettano una mano sulla coscienza e abbiano come obiettivo solo il bene della città. Spero che si trovi una soluzione e si eviti il commissariamento».

