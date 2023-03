Pd-M5S, nuovo rischio divisioni dopo l’unità di piazza 

Opposizioni in ordine sparso, domani e dopo in Senato e alla Camera, per il voto in vista del Consiglio europeo che ha al primo punto dell'ordine del giorno il sostegno all'Ucraina. Il Movimento Cinquestelle escluderà ancora una volta l’appoggio militare a Kiev che, invece, Pd e Terzo Polo confermeranno. Il centrodestra, da parte sua, presenterà una risoluzione unitaria dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula. Qui si attendono anche notizie fresche proprio sul sostegno militare all'Ucraina, dato che oggi il Consiglio Ue degli Affari Esteri e Difesa dovrebbe dare il via libera al piano munizioni in favore delle Armate di Kiev. Scontata la risoluzione unitaria dei gruppi di centrodestra (Fdi, Fi, Lega e Noi Moderati). Un documento a testa per Pd, M5S e Terzo Polo. Nella risoluzione dei Dem, oltre a ribadire il sostegno su tutti i piani all'Ucraina, verrà però inserito un impegno per il governo Meloni su cui si spera possa convergere M5s se ci sarà un voto per parti separate: quello di chiedere che gli organi comunitari Ue promuovano un'iniziativa diplomatica per la pace. Facile per il centrodestra irridere la spaccatura tra le opposizioni dopo l'unità in piazza sabato a Milano in favore delle famiglie arcobaleno: «Pd e Cinquestelle non saranno più alleati di fatto da dopodomani, quando in Parlamento, al netto delle passerelle arcobaleno, si discuterà della guerra in Ucraina e i due partiti esprimeranno posizioni totalmente diverse», ha dichiarato Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di FdI alla Camera. L'Ucraina, tuttavia, in un'altra sede parlamentare tornerà a unire le opposizioni su un terreno più congeniale, quello dell'accoglienza dei migranti. In Commissione Affari costituzionali della Camera, infatti, da domani verranno votati i 23 emendamenti al decreto in favore dell'assistenza dei profughi ucraini. Qui si profila una riunificazione delle opposizioni su quelli depositati dal Filiberto Zaratti (Avs). Il primo allarga l'assistenza ai minori ucraini non accompagnati anche a quelli provenienti da Siria e Turchia. Altri, invece, puntano ad abrogare le diverse norme del decreto sulle Ong.

