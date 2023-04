Pd-M5S: il patto a singhiozzo nel resto d’Italia 

Nel resto del Paese si vota il 14 e il 15 maggio. I capoluoghi sono sedici, solo in sei di questi Pd e M5S corrono insieme, negli altri ognuno va da sé. In ordine ancora più sparso il Terzo polo: a volte guarda a sinistra, a volte guarda a destra, a volte Iv e Azione corrono ognuna per conto proprio. Con i due leader, Matteo Renzi e Carlo Calenda che si danno battaglia nel corteggiare il voto dei riformisti del Pd come quello dei cattolici e popolari di FI. Questo giro è andato. Ma Elly Schlein continua a confidare in un cambio di marcia. «Si prova sempre - ha detto durante il tour elettorale in Piemonte - a costruire delle alleanze che non siano fatte a tavolino ma su un progetto. L'importante è tenere in testa che l'avversario comune in questo momento è la destra». Nelle prossime settimane, Pd e M5S sfideranno insieme i candidati di centrodestra a Brindisi, Latina, Pisa, Teramo, Catania e Siracusa. Centrosinistra e terzo polo saranno alleati ad Ancona, Brescia e Vicenza. Per il resto, Terzo polo un po' qua e là. Per esempio, a Brindisi sostiene il candidato di centrodestra, mentre a Massa si divide: Azione appoggia il candidato leghista e Iv quello del Pd. Sulle alleanze, il presidente del M5S Giuseppe Conte è parso andare coi piedi di piombo. «Le accozzaglie non ci interessano - ha detto - a noi interessano i progetti politici: se c'è la possibilità di costruirne uno con altre forze bene, ma se la possibilità non c'è noi andiamo anche da soli». Intanto, per le regionali in Molise, Pd e Cinquestelle hanno trovato l'accordo per sostenere la candidatura di Roberto Gravina, attuale sindaco di Campobasso, eletto col Movimento.

