Pd: le ipotesi Lai, Lotto e Russu 

La prima seduta del Consiglio regionale sarà calendarizzata quasi di sicuro per dopo Pasqua. Se, come è molto probabile, il segretario del Pd Piero Comandini sarà eletto presidente dell’Assemblea, a stretto giro nel partito si porrà la questione della sua successione. Non c’è un’incompatibilità formale tra i due ruoli. Ma il consigliere regionale cagliaritano lascerebbe per una questione di opportunità politica. D’altro canto era stato uno dei primi a protestare quando il presidente del Consiglio uscente Michele Pais aveva assunto il ruolo di coordinatore della Lega.

Qualche ipotesi sul dopo Comandini circola già tra i dem. Si fa ovviamente il nome dell’attuale presidente del partito Giuseppe Meloni (area Riformisti, oggi la più rappresentativa nel Pd), tra i più votati in Sardegna, e che già aveva corso per la segreteria. Ma nel futuro del consigliere della Gallura ci sarà quasi sicuramente la Giunta (un assessorato e forse anche la vicepresidenza). Di sicuro un ruolo operativo al governo si può anche conciliare con quello del segretario di partito (ci sono precedenti, anche a livello nazionale), ma il tutto potrebbe risultare molto gravoso per Meloni.

Il piano B

Ecco perché serve un piano b. E si fanno già delle ipotesi. Quella riformista risponde al nome del deputato Silvio Lai (che è già stato segretario), ma nel partito potrebbe anche farsi sentire l’esigenza di nominare una donna. Forse Ivana Russu (corrente ex Ds), che tra qualche giorno potrebbe anche vedersi attribuito il dodicesimo seggio del Pd in Consiglio regionale. C’è poi un terzo nome che potrebbe mettere d’accordo tutti, ed è quello di Luigi Lotto.

La posizione del segretario regionale è sicuramente scomoda, a lui sono riconducibili scelte che possono avere conseguenze importanti sul futuro del partito. Lo stesso Comandini ha rischiato molto investendo sul Campo largo e puntando tutto sulla candidatura della pentastellata Alessandra Todde. E gli è andata bene. Una posizione scomoda che però, in genere, coincide con quella più comoda per l’elezione alla Camera dei deputati o in Senato. Per il Parlamento si vota tra quattro anni e il prossimo segretario avrà di sicuro la strada spianata. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA