Pd, l’Assemblea incorona Comandini 

Insomma, i tre possono fare tutte le liste civiche che vogliono, ma non potranno parlare a nome del M5S. Resta il fatto che questo precedente non aiuta nella costruzione di una coalizione che, secondo le intenzioni del segretario regionale Dem Piero Comandini, dovrà essere il larga possibile. Comandini non sembra spaventato per la piega presa dalle alleanze a livello di amministrative. «A Iglesias abbiamo un candidato sindaco, Mauro Usai, che ha ben lavorato per questi cinque anni e quindi è il candidato naturale e vincente per il centrosinistra a Iglesias». Ora, ha aggiunto, «mi auguro che sia valutato il suo operato». Poi, se qualcuno vuole fare liste civiche, libero di farlo. Tuttavia, «il fatto che il M5S non sia presente con il simbolo e le stesse dichiarazioni di Licheri, fanno capire che anche i vertici regionali del Movimento hanno prese le distanze da chi in questo modo parla a nome del movimento», Nessuna preoccupazione, dunque, «perché non vedo il simbolo e perché c’è la presa di distanza del coordinatore regionale».

Un incidente di percorso sulla strada verso l’alleanza Dem-M5S in vista delle regionali e a poche ore dall’Assemblea di Bitti dove oggi Piero Comandini sarà proclamato segretario del Pd. A Iglesias, seppur con una lista civica e senza il simbolo, i consiglieri pentastellati sosterranno il candidato scelto dal centrodestra. Ieri, però, il coordinatore regionale e senatore del Movimento, Ettore Licheri, è stato molto chiaro: «Il Movimento Cinquestelle non partecipa alla competizione elettorale di Iglesias», ha spiegato a margine di un convegno della Cgil, «quelle dei tre consiglieri sono iniziative personali con cui il M5S non ha niente a che vedere. Il M5S ritiene che a Iglesias nessuna delle candidature in campo incarni i valori del movimento, né l’idea della nuova politica che il M5S sta ricercando».

Il caso

Modello nazionale

Di questa prima bega col Pd si discuterà, inevitabilmente, nell’assemblea regionale del Pd in programma oggi a Bitti. L’assemblea dovrà ratificare l’elezione di Comandini e scegliere subito dopo il presidente del partito. Comandini punta ha ricalcare il modello nazionale che ha visto, a fianco all’elezione a segretaria di Elly Schlein, quella alla presidenza dello sfidante Stefano Bonaccini. Presidente regionale dovrebbe essere infatti Giuseppe Meloni.

Dall’assemblea emergeranno, sempre secondo il segretario, tre cose positive. Innanzitutto che «dalle primarie a oggi il partito è diventato di nuovo attrattivo, considerato il numero di persone che si stanno tesserando, quindi è superata la fase di crisi che andava avanti dalle elezioni politiche». In secondo luogo, «una unità vera di un partito coeso». Terzo, «l’immagine di un partito rinnovato perché non c’è solo Comandini segretario, ma anche una classe dirigente nuova». Un partito che, dunque, «ha trovato la sua identità forte non solo sui temi dei diritti civili ma anche sociali in difesa del lavoro».

Cinquecento tessere

Cosa significa che il Pd è diventato attrattivo? «Dal giorno dopo le primarie a oggi abbiamo registrato oltre cinquecento iscrizioni online di cittadini che sono entrati nel sito del partito, hanno digitato il numero della carta di credito per iscriversi». Questo, ha spiegato il Dem, «a dimostrazione che c’era bisogno di una scossa».

