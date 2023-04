Pd, l’addio di Borghi: l’ex proconsole sardo passa con Renzi 

In Sardegna l’aveva mandato Enrico Letta per mettere ordine nel Pd regionale, era considerato un fedelissimo dell’allora segretario nazionale. Ieri invece Enrico Borghi ha scelto il leader politico forse più lontano (umanamente) da Letta, quel Matteo Renzi che, dopo aver guidato i Dem, li ha lasciati per fondare Italia viva. Lo strappo del senatore piemontese, annunciato a Repubblica, ha suscitato scalpore e reazioni aspre. La più dura proprio dal collega sardo e (lui sì) fedelissimo di Letta, Marco Meloni, che ha definito «di gravità inaudita» lo strappo di Borghi: «Viene meno al patto con gli elettori».

Il parlamentare motiva l’addio con una «mutazione genetica» che sarebbe avvenuta nel Pd con la segreteria di Elly Schlein. Il suo approdo a Iv, tra l'altro, incide anche sugli equilibri parlamentari nel Terzo polo. Con lui infatti i renziani raggiungono la soglia di sei senatori necessaria per formare un gruppo autonomo da Azione. Ma Renzi minimizza, dicendo che Borghi è «il decimo uomo del gruppo Azione-Iv» al Senato, che l'ex premier non vuole rompere.

Secondo Borghi, il Pd di Schlein «è ora la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana, che non fa sintesi e non dialoga». Il senatore ricorda di aver posto spesso, dopo le primarie, «i temi della sicurezza e della difesa, dei cattolici e dei democratici. Non ho ricevuto risposte e in politica i silenzi contano più delle parole». Il senatore dice invece di credere «in un nuovo progetto riformista alternativo alla destra e distinto da questo Pd».

Borghi era stato inviato nel novembre 2021 da Letta in Sardegna come commissario ad acta per far celebrare il congresso regionale del Pd, più volte rinviato. Dopo alcuni incontri nell’Isola, però , il suo ruolo di fatto sfumò e le primarie si tennero con quelle nazionali. Dopo le Politiche Borghi è entrato nel Copasir (il Comitato sui servizi segreti): ieri Francesco Boccia gli ha chiesto di dimettersi, perché «in quegli organismi si sta in rappresentanza di un partito, non a titolo personale». Lui però ha detto che non lo farà. Ancora più severo, come detto, Marco Meloni: «Quel che afferma Borghi sulla segreteria Pd somiglia in modo inquietante alla caricatura che ne fa la destra e non ha alcuna corrispondenza con la realtà. Inoltre Borghi viene meno all'impegno assunto pochi mesi fa coi nostri elettori alle Politiche, con chi ha votato alle primarie e con tutta la comunità Dem».

