Pd, la staffetta Comandini-Lai slitta ancora 

In Sardegna scegliere un nuovo segretario regionale Dem non è mai facile. Che si tratti di celebrare un congresso – come nel 2023, quando venne incoronato Piero Comandini – o semplicemente di convocare l’Assemblea per l’elezione – come dovrebbe succedere a giorni – l’iter tende ad allungarsi per effetto di rinvii vari ed eventuali.

La vicenda della successione di Comandini va avanti ormai da dicembre 2024: nell’ultima direzione dell’anno, il segretario e presidente del Consiglio regionale aveva annunciato che avrebbe fatto un passo indietro, visto il ruolo di garanzia che ricopre nell’Assemblea sarda. Poi il caso della decadenza della presidente della Regione aveva rallentato l’iter. Nella direzione del 13 maggio scorso, il segretario ha ribadito il concetto: «Riparto da quanto annunciato a dicembre, il partito ha uno statuto con delle regole, una di queste dice con chiarezza che la mia carica di presidente del Consiglio regionale, garante di tutte le parti politiche, è incompatibile con quella di segretario. Un’incompatibilità, per me, anche morale».

Nessuna convocazione

L’Assemblea per la scelta del nuovo segretario – era emerso – sarà fissata dopo le amministrative, intorno al 15 giugno. E sarà preceduta da una direzione politica da convocare subito dopo la sentenza del tribunale di primo grado sul ricorso contro l’ordinanza di decadenza. I giudici hanno respinto il ricorso ormai una settimana fa e, nel frattempo, non è stata fissata alcuna direzione politica, né, tanto meno, l’Assemblea del partito.

Ma, assicurano fonti del Pd, il segretario non ha cambiato idea. Tuttavia non si è ancora dimesso. Nel partito c’è ancora chi pensa che sia opportuno celebrare un nuovo congresso. All’ultima direzione l’aveva detto il sindaco di Iglesias Mauro Usai (corrente popolari), chiedendo una discussione interna al partito e il ricorso alle primarie: «Non abbiamo fretta di un’elezione imminente, abbiamo il tempo che serve per consentire agli iscritti di votare il segretario. Spero che il gruppo dirigente faccia tesoro di queste parole».

L’accordo

Ma resta prevalente l’idea di chi il congresso intende evitarlo. E favorire così l’ascesa dell’unico nome in campo per il dopo Comandini, l’attuale deputato Silvio Lai (corrente Riformisti), che tra l’altro ha già fatto il segretario tra il 2009 e il 2014. L’accordo c’è, ma evidentemente deve essere ancora definito qualche dettaglio che riguarderebbe non tanto i due protagonisti dell’avvicendamento, quanto le correnti a cui fanno capo. (ro. mu.)

