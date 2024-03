Pd, la segreteria è in bilico Lunedì la direzione regionale 

Il Pd ha un problema. A breve l’Assemblea potrebbe essere chiamata a indicare un nuovo segretario. Il motivo è legato alle trattative per la formazione della Giunta e per l’indicazione del presidente del Consiglio regionale. L’attuale segretario Piero Comandini ha davanti a sé tre strade. Potrebbe restare segretario, rinunciando a qualsiasi velleità sul Comune di Cagliari e sulla presidenza dell’Assemblea. Se invece accettasse di prendere il testimone di Michele Pais, dovrebbe rinunciare al suo ruolo nel partito per incompatibilità col ruolo istituzionale di garanzia. In realtà non sarebbe obbligato, ma Comandini era stato tra coloro che avevano sollevato la questione quando Pais era diventato coordinatore regionale della Lega. Ancora, potrebbe decidere di correre per diventare sindaco del capoluogo, e anche in questo caso lascerebbe la segretaria. Al posto di Comandini potrebbe sempre approdare l’attuale presidente del partito, Giuseppe Meloni. Se non fosse che il consigliere gallurese che ha ottenuto oltre settemila preferenze sembra molto più intenzionato a entrare in Giunta dove, con ogni probabilità, arriverebbe al Bilancio e alla vicepresidenza.

Insomma, dopo le vicissitudini affrontate per eleggere Piero Comandini, la segreteria rischia di diventare di nuovo una grana per i Dem. Probabilmente se ne discuterà già nella direzione del partito in programma lunedì a Oristano, nella sede del partito in via Canepa. Nonostante all’ordine del giorno ci siano le elezioni regionali e l’analisi del voto.

