Pd, Ivan Puddu ipoteca la segreteria 

Con Puddu, 45 anni, ha vinto il Pd baunese, nel braccio di ferro con l’ex dominus Franco Sabatini, sostenitore di Stochino. «Le nostre esigenze sono quelle di ripartire dagli iscritti, allargare il campo, portare dentro i ragazzi di Sel, i socialisti e i civattiani. Il Pd è un laboratorio politico, unito come io speravo. Avere il 60 per cento dei voti mi rinfranca in questa missione».

L’ex consigliere provinciale socialista gongola: «Una vittoria piena, i compagni e le compagne hanno capito il mio messaggio. Lavoriamo tutti insieme per un partito che si riprenda il ruolo del centro sinistra come riferimento del territorio. Io nei circoli ho detto questo. Portiamo le idee e le soluzioni ai problemi».

La partita si è decisa a Tortolì, (7 Puddu, 6 Stochino), ribaltando i pronostici e a Bari Sardo, paese in cui hanno votato tutti gli 80 iscritti. Finisce 3 a 1 per Puddu.

In attesa della proclamazione Ivan Puddu festeggia, Matteo Stochino attende il responso definitivo. Forse non ci saranno ricorsi a turbare le più partecipate votazioni per la segreteria provinciale del Pd ma solo inevitabili i malumori. A meno di ribaltoni in commissione, che si riunirà domani, la mozione Puddu incassa 480 voti contro i 330 di Stochino, ovvero 33 delegati a 27. Brillante risultato di Puddu e della corrente che fa capo al consigliere regionale Salvatore Corrias, ottimo ma non sufficiente quello di Matteo Stochino, tradito nella sua Lanusei, dove spicca un pareggio (3 delegati a 3) che brucia. L’esercizio di democrazia regala l’immagine di un partito in grande salute, che mette a verdetto 1005 tessere e porta i compagni e le compagne a mettersi in fila per eleggere l’assemblea e darsi una guida. Non accadeva da tempo.

Le parole

Partita vera

Sereno come da copione, Matteo Stochino, 42 anni, di llbono, predica prudenza. «Io attendo il responso della commissione, ad oggi il congresso non è concluso. Sono molto soddisfatto della grande prova offerta dal partito, un bell’esercizio di democrazia e organizzazione». Le voci di tensioni in alcuni seggi non fanno che confermare come nessuna delle due mozioni volesse fare la parte del comprimario. E anche se gli ultimi risultati elettorali in casa Pd non sono stati entusiasmanti la base ha reagito con la tensione agonistica di una partita di cartello.

Chi ha vinto qualcosa, almeno in termini d prospettiva futura, è Salvatore Corrias. «C’era grande attenzione sull’Ogliastra perché era l’unica federazione con due candidati. Contesa vera tra due espressioni di una generazione che avverte la necessità di cambiare il partito. Faccio i migliori auguri al nuovo segretario e auspico possa garantire la massima unità».

Una curiosità, nella Baunei del record di tessere su 270 iscritti solo 175 si sono recati alle urne.

