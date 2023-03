Pd, Ivan Puddu è il segretario 

Si è riunita ieri sera la commissione provinciale Pd per valutare l’esito delle votazioni di due settimane fa relative all’elezione del segretario provinciale. Unico caso in Sardegna erano due i contendenti in campo, Matteo Stochino, 42 anni, di Ilbono, presidente del Consiglio comunale di Lanusei e Ivan Puddu, 45 anni, di Baunei, imprenditore turistico ed ex assessore.

Ricorso

La commissione ha deliberato l'elezione di Ivan Puddu a segretario. Matteo Stochino ha preannunciato ricorso. Nel dettaglio Stochino contestava diverse eccezioni in particolare sulla nomina della commissione. «Visto le numerose e gravi violazioni segnalate – scrive Stochino – e in particolar modo l’eccezione di intervenuta decadenza di cinque componenti su 11 della commissione, e la contestata incompatibilità del componente indicato in surroga, e l’illegittimità di tale nomina, considerato che il numero dei componenti residui, ( 5 su 11, quindi meno del 50 per cento), si chiede la rimessione degli atti alla competente organizzazione del partito per le conseguenti determinazioni».

I motivi

In sintesi Stochino contesta il fatto che cinque componenti della commissione provinciale non avessero i requisiti. «Una commissione che non poteva funzionare perché 5 membri su 11 erano candidati con Puddu ha deciso di proclamarlo segretario e per farlo ha volutamente e vistosamente violato tutte le regole congressuali. Ciò mi costringe, per il grande rispetto che nutro neui confronti del mio partito, a valutare, unitamente ai miei sostenitori, la possibilità di impugnare la decisione».