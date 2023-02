Pd in frantumi dopo il voto 

In agenda una lunga serie di contestazioni. In primis ci sarebbero stati problemi legati alla presentazione delle liste. Ad esempio a Gairo la lista, presentata in ritardo, non avrebbe rispettato il criterio dell’alternanza di genere, obbligatorio. Stesso scenario a Bari Sardo dove rischia di essere cassata la nomina del nuovo segretario. A Perdasdefogu non sarebbe stata presentata la lista collegata al candidato Ivan Puddu. E poi Villagrande, in cui la lista sarebbe stata depositata da una persona non autorizzata.

Come può un grande esercizio di democrazia diventare un pasticciaccio brutto? È il magico potere del Pd. Record di tesserati (1005), due candidati poco più che quarantenni, due mozioni. Un dibattito capillare e costruttivo, circolo su circolo, dichiarazioni al miele su unità d’intenti e collaborazioni, slogan all’unisono. Tutto bene fino alla conta dei voti. Terminato lo spoglio Ivan Puddu, di Baunei, della corrente che fa capo a Salvatore Corrias, è certo di aver ottenuto 33 delegati contro i 27 di Matteo Stochino, che a sua volte sostiene di essere indietro di appena un voto, 31 a 29. Questione di centimetri, muso corto o muso lungo non importa.

Come può un grande esercizio di democrazia diventare un pasticciaccio brutto? È il magico potere del Pd. Record di tesserati (1005), due candidati poco più che quarantenni, due mozioni. Un dibattito capillare e costruttivo, circolo su circolo, dichiarazioni al miele su unità d’intenti e collaborazioni, slogan all’unisono. Tutto bene fino alla conta dei voti. Terminato lo spoglio Ivan Puddu, di Baunei, della corrente che fa capo a Salvatore Corrias, è certo di aver ottenuto 33 delegati contro i 27 di Matteo Stochino, che a sua volte sostiene di essere indietro di appena un voto, 31 a 29. Questione di centimetri, muso corto o muso lungo non importa.

Dopo due giorni di cattivi pensieri ieri in tarda serata si è riunita la commissione provinciale guidata da Giovannina Busia. L’organismo controlla forma e sostanza della sessione congressuale.

I problemi

In agenda una lunga serie di contestazioni. In primis ci sarebbero stati problemi legati alla presentazione delle liste. Ad esempio a Gairo la lista, presentata in ritardo, non avrebbe rispettato il criterio dell’alternanza di genere, obbligatorio. Stesso scenario a Bari Sardo dove rischia di essere cassata la nomina del nuovo segretario. A Perdasdefogu non sarebbe stata presentata la lista collegata al candidato Ivan Puddu. E poi Villagrande, in cui la lista sarebbe stata depositata da una persona non autorizzata.

I problemi maggiori si sono registrati a Tortolì, dove la partita è talmente importante, con le comunali alle porte, che perfino tra opposte fazioni prevale la comune volontà di riuscire a disinnescare la bomba.

Sul fronte tessere grane di diversa caratura. Hanno potuto votare tutti coloro che sono arrivati al seggio con la ricevuta di pagamento. Puddu e i suoi hanno fatto notare come in alcuni paesi tante tessere sarebbero state pagate con la stessa carta. Possibile causa di invalidità del voto.

Scenari

E a questo punto, si chiede l’elettore Pd, cosa potrebbe accadere?

Un diverbio acceso in commissione sarebbe letale. I tempi per la proclamazione del segretario potrebbero rivelarsi molto lunghi. Comunque vada il partito in Ogliastra rischia di andare in frantumi dopo aver sfiorato l’unità. Con tutte le conseguenze del caso.

Ad esempio la ricandidatura di Salvatore Corrias alle regionali, che non sembrava potesse essere messa in dubbio dopo il congresso, ora non sembra così granitica.

Le comunali a Tortolì, banco di prova per il partito dopo la mancata presentazione di una lista nel 2019, sembrano un miraggio. Servirà un miracolo per mettere tutti d’accordo. Saranno giorni di carte bollate e malumori. Qualcuno perderà e non sarà contento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata