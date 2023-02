Pd, il sostegno della vecchia guardia 

A una settimana dal voto decisivo dei gazebo, si inasprisce lo scontro per la segreteria dem tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Gli ultimi dati ufficiali dem sul voto dei circoli - ma mancano ancora quelli di Lombardia e Lazio - offrono questo quadro: in testa c’è Bonaccini con 71.043 voti, pari al 54,03%; seconda Schlein con 44.590 voti, pari al 33,91%; terzo Gianni Cuperlo con 9.977 voti pari al 7,5%, infine Paola De Micheli 5.869 voti, pari al 4,46%.

La commissione nazionale per il congresso informa quindi che si sono chiuse le pre-iscrizioni per il voto online. Resterà aperta fino al 22 febbraio invece la possibilità di pre-registrarsi per “Voto dove vivo”, riservato a studenti e lavoratori fuori sede, minorenni dai 16 anni in su e stranieri residenti.

Intanto, i due contendenti si rinfacciano l’un l’altro l'appoggio della nomenklatura di un partito, il Pd, che entrambi vorrebbero profondamente rinnovare. La prima, in un’intervista al Corriere, lancia un ultimatum ai dem (usando peraltro le stesse parole di Giorgia Meloni alla kermesse milanese prima del voto regionale): «O si cambia o si muore». Quindi definisce «sessista» chi la dipinge come un personaggio interessante dietro cui si è nascosta la vecchia guardia: «È un’affermazione tipica di una società patriarcale, per cui se una donna si fa strada dev'essere sempre strumento di qualcun altro».

Ma il governatore emiliano ribatte: «Franceschini, Orlando, Zingaretti, Bettini, Boccia: coloro che sono stati al Governo e hanno guidato il partito in questi anni stanno tutti con Schlein». Diversa la scelta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: «Ho votato Bonaccini, perché lo considero la personalità con maggiore esperienza». Ma le scintille non finiscono qua: davanti a una discreta folla a Testaccio, 2.000 secondo gli organizzatori, Schlein torna a stuzzicare Bonaccini, pur senza citarlo: «Voglio un partito che non sia degli eletti. Essere amministratori non è una linea politica».

