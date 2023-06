Pd, il segretario “sospeso” appellerà l’ordinanza 

Lunedì Piero Comandini, segretario regionale del Pd aveva tentato un ultimo disperato tentativo di comporre i dissidi nel Pd Ogliastra prospettando l’incontro delle due delegazioni, (corrispondenti alle opposte fazioni) alla sua presenza. Idea naufraga. Il segretario era così rimasto a Cagliari. Pochi giorni dopo è arrivata l'ordinanza del Tribunale che ha accolto il ricorso Stochino e azzerato gli atti derivati dalle elezioni.

Di certo la battaglia legale non si chiude qui, in quanto Ivan Puddu, assistito da Stefano Monni, ha preannunciato ricorso. Il segretario decaduto non si arrende:«Secondo me i membri della commissione non hanno commesso alcuno “atto grave”. Hanno solo rispettato le regole, perché nello statuto non c’era il divieto di candidarsi. Solo dopo il 18 febbraio, a congressi svolti, il nazionale ha colmato il vuoto normativo. Chiediamo che vengano applicate le regole congressuali. La politica è un’altra cosa. Siamo profondamente delusi da chi ci ha trascinato in Tribunale. La questione si poteva risolvere».

Il “trascinatore” è Matteo Stochino, 42 anni. «Il Tribunale ha fatto luce su alcuni aspetti poco chiari, ora spetta al segretario regionale riportare la politica al centro del discorso». Il presidente regionale del partito Giuseppe Meloni è chiaro: «Necessariamente il partito dovrà subito occuparsi di questa situazione con gli organi di garanzia e porre fine alla vicenda». (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA