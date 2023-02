Pd, il segretario è di nuovo Marongiu: «Basta scontri» 

«Si può guarire, e credo che questo sia il momento giusto. La divisione, all'epoca, fu dovuta ad attriti per lo più personali, che spesso non riguardavano l'ideologia. Credo che si possa senz’altro ripartire da questo, perché ciò che ci unisce sono i principi, non la simpatia. Tesserati e simpatizzanti, pur essendo impegnati in altre liste (civiche) possono ritrovare l'unione».

«Basta attacchi personali e scontri tra singoli. La politica non è questo»: Walter Marongiu, grande assente alle ultime amministrative, è stato eletto ancora una volta segretario del Pd nella sezione di Villasor. Due volte sindaco, dal 2007, dopo i mandati firmati Efisio Pisano (ora in minoranza) fino al 2017, quando è cominciata l'era di Massimo Pinna. Marongiu ora, con questa riconferma alla guida della sezione sorrese, si dice pronto a ricostruire il centrosinistra.

Il centrosinistra a Villasor è diviso: come pensa di poterlo riunire?

«Si può guarire, e credo che questo sia il momento giusto. La divisione, all'epoca, fu dovuta ad attriti per lo più personali, che spesso non riguardavano l'ideologia. Credo che si possa senz’altro ripartire da questo, perché ciò che ci unisce sono i principi, non la simpatia. Tesserati e simpatizzanti, pur essendo impegnati in altre liste (civiche) possono ritrovare l'unione».

Sembra sicuro. Ha già avuto delle conferme?

«Non posso dire troppo ma, a parte chi mi ha sempre sostenuto, ci sono delle persone che si sono rese disponibili al dialogo. È già abbastanza. Non credo nelle cose avventate, il mio passo indietro alle ultime elezioni lo dimostra. Ora i tempi sono diversi» .

C'entrano le regionali?

«Non solo: è un momento delicato, tanto nel quadro locale quanto in quello nazionale. Personalmente sostengo Comandini alle prossime regionali: vedo in lui un punto saldo per il Pd ma non è solo questo. Quando ci siamo divisi a Villasor è stata colpa di tutti ma anche di nessuno. Mi aspetto tante discussioni, accese ma costruttive. Vorrei incontrare anche, e forse di più, i miei detrattori» .

Errori di tutti, lei compreso.

«Faccio mea culpa: specie negli anni da sindaco. Forse ho dimenticato chi mi aveva fatto arrivare fin lì. D'altro canto non mi sentivo sostenuto dal partito. Una serie di errori hanno portato i “nostri” a dividersi: un po’ con Pinna, un po’ con Pisano. Altri fuori e basta, in disparte. Come me, d’altronde. Perché non possiamo riunirci?»

Si è pentito di essersi ritirato dalla competizione elettorale lo scorso giugno?

«Dovevamo guarire, io in primis: avevamo bisogno di tempo. E poi Pinna ha vinto con un consenso eclatante, come prevedibile. Non avrebbe avuto senso dividere la minoranza» .

In questi mesi di silenzio ha osservato la scena politica sorrese. Il centrosinistra sarà di opposizione?

«Non necessariamente. Per esempio ho sempre appoggiato il progetto del sovrappasso (o sottopasso, vedremo). Pinna ha il nostro supporto per questo. Su altri argomenti magari no. Si può anche non concordare con nessuna delle due visioni del Consiglio. Però anche in loro rivedo quelle antipatie personali, piuttosto che ideologiche, che ci hanno diviso. Sono cose tipiche locali, ma dobbiamo superarle» .

