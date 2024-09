Pd, il giudice boccia la tesi Stochino: «Nessuna violazione» 

L’assemblea provinciale del Partito democratico non ha determinato alcuna violazione dell’ordinanza cautelare. È la sintesi dell’ordinanza con cui venerdì il giudice del Tribunale di Lanusei, Giulia Aresu, si è espresso sulla bontà della decisione dell’assemblea dem che, lo scorso 18 maggio, ha proclamato segretario provinciale Ivan Puddu. Secondo il magistrato non hanno violato l’ordinanza cautelare del 22 giugno 2023 neppure le decisioni delle Commissioni nazionali e regionali di garanzia a violazione dell’ordinanza del giugno 2023. «La Federazione provinciale del Pd, con il segretario Ivan Puddu e con tutti gli altri organi provinciali del partito, continuerà con serenità a portare avanti l’azione politica del Partito democratico in Ogliastra. La Federazione auspica che l’iscritto che ha intentato la causa, prendendo atto del provvedimento odierno, rinunci al portare ancora avanti una causa che, si ritiene, ha impiegato sin troppe risorse dell’autorità giudiziaria. La segreteria e la direzione provinciale auspicano che d’ora in avanti si ragioni solo di politica territoriale». Laconico il commento del ricorrente, Matteo Stochino, che ha conteso la leadership a Puddu e aperto la lite giudiziaria: «Sto valutando gli estremi per il reclamo», ha detto l’avvocato. (ro. se.)

