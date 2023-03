Pd, i veleni finiscono in Tribunale 

Il ricorso è sempre rinunciabile, per cui l’avvocato invita alla riflessione il popolo dem sull’opportunità di scegliere se andare dal giudice, nei tempi che il Tribunale deciderà o pazientare in attesa del verdetto dei saggi, forse la prossima settimana. «Siamo ancora in tempo per risparmiare a noi stessi, al nostro partito e a tutto il popolo democratico, una simile esposizione».

Stochino in una lunga lettera agli iscritti ha ricostruito gli avvenimenti e invocato saggezza per superare lo “stallo politico prima che operativo che si è creato”: «Non saremo capaci di risolverlo, quindi serve un parere terzo per trovare una soluzione». Certo della validità del suo ricorso, in cui vengono evidenziate una serie di presunte irregolarità nella composizione della commissione e della presentazione delle liste, Stochino si appella ai tesserati, a tutti coloro che sono andati a votare. «La soluzione interna, quella in cui è il partito stesso a risolvere le proprie antinomie secondo il vecchio adagio per cui i panni sporchi vanno lavati in casa, è la via che preferisco ed è anche quella che garantisce maggior credibilità. Sarà il partito stesso a dirci quale interpretazione è quella corretta; appena sarà, sempre insieme, ne prenderemo atto impegnandoci a rispettarla e ad andare avanti».

Matteo Stochino, 42 anni, di Ilbono, candidato alla segreteria provinciale del Pd, chiede un nuovo rinvio dell’assemblea generale, quella che dovrebbe proclamare segretario Ivan Puddu, 45 anni di Baunei. Stochino predica pazienza in attesa di un parere terzo che risolva le controversie sull’elezione del segretario ma nel contesto denuncia le presunte irregolarità della tornata congressuale alla magistratura. «Se cederemo alla fretta di un’affermazione piena di ombre allora a dipanare la foschia sarà un decisore estero, quel Tribunale Civile che ho investito della questione». Tribunale che ha fissato l’udienza per la sospensiva al 19 aprile. Ieri intanto l'assemblea provinciale si è riunita per la proclamazione di Ivan Puddu a segretario.

Compagno ti scrivo

L’opzione

Il secondo protagonista di questa vicenda nata in un mastello pieno di armonia e proseguita macinando veleno è Ivan Puddu. Sceglie di non commentare o quasi: «Siamo passati da un ricorso che non mi è mai stato comunicato e non ho mai potuto leggere per potermi difendere a una denuncia al Tribunale di Lanusei».

Qui Baunei

Intanto la commissione nazionale per firma della presidente Silvia Roggiani ha convocato Puddu a Roma, membro di diritto nell’assemblea nazionale e il presidente della commissione regionale Sebastiano Mazzoni ha fatto lo stesso per l’assemblea di Bitti. Motivi per cui Puddu è sereno, sentendosi non sub iudice ma segretario eletto e con pieni poteri. Rileggere le mielose dichiarazioni pre voto, votate all’armonia e alla collaborazione di entrambi i contendenti non lasciava certo presagire una coda così colma di veleni. Comunque vada ricucire sarà difficile. Anche se Stochino dice che accetterà la decisione di Roma.

