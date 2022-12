«Pd, i grandi leader passino il testimone ai giovani dirigenti»  

«Nella campagna elettorale per le Politiche non c’era nessuno contento di votare il Pd, dobbiamo darci una scossa», ragiona Mauro Usai. E la scossa che ha in mente è quella che può arrivare da un’iniezione di gioventù, un radicale passaggio di testimone tra l’attuale dirigenza e le nuove generazioni. Il sindaco di Iglesias, già leader sardo dei Giovani Dem, è tra i principali promotori di “Coraggio Pd”, il movimento nazionale nato in vista del congresso, che venerdì 9 sbarcherà in Sardegna con un incontro all’ex Manifattura tabacchi di Cagliari: «È un’idea nata subito dopo le elezioni», dice Usai, «prima del voto si capiva che aria tirava, ma non immaginavamo una cosa simile».

Intende il risultato negativo del Pd?

«Sì, non tanto per le percentuali, quanto per la percezione. Ciò che ci ha veramente preoccupato è stata la reazione degli elettori del nostro mondo, sia durante la campagna elettorale che dopo».

Cioè? Quale reazione?

«Il fatto che neppure i nostri elettori ci votassero con entusiasmo. E questo perché, da troppi anni, il partito è apparso non come soggetto capace di rappresentare le istanze dei più deboli, ma come soggetto dedito solo alla conquista del potere».