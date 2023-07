Pd, guerra senza fine e appello al segretario Comandini 

Nel Pd le acque restano agitate. Dall’apparato provinciale a quello locale le liti tra tesserati sono un comune denominatore. Cristian Pinna, 30 anni, esponente Dem del circolo cittadino, solleva dubbi sulla legittimità della figura del segretario Filippo Cherchi. Ha messo nero su bianco le perplessità su una lettera inviata al segretario regionale Pd, Piero Comandini. «A seguito della sospensione da parte del Tribunale di tutti gli atti connessi alle elezioni interne, tutti gli incarichi sul territorio, incluso quello della segreteria di Tortolì, sono stati annullati. Sono preoccupato del fatto che, nonostante ciò, sia stato pubblicato un comunicato senza l’autorità necessaria. È fondamentale ripristinare il rispetto delle regole e operare in conformità ai principi democratici che ispirano il nostro partito». Secca la replica di Cherchi: «Credo che Pinna abbia fatto bene a fare quello che ritiene più opportuno. Credo, però, che il partito con il circolo sia chiamato a fare politica e preoccuparsi di chi lo ha sostenuto e lo sostiene. Abbiamo la responsabilità di tantissime persone che hanno creduto in noi e abbiamo il dovere di difendere i diritti della comunità. Abbiamo voglia di collaborare con tutti per il bene della nostra città ed essere voce di tutti i cittadini. La lettera? Di poco interesse per il bene comune». ( ro. se. )

