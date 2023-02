Pd, finale a sorpresa: Meloni ha più voti ma vince Comandini 

Il via libera allo spoglio delle schede di Quartu è arrivato ieri pomeriggio dopo una lunghissima riunione della commissione regionale per il congresso. Tre ore per decidere se procedere allo scrutinio delle urne sigillate. «È stata una riunione molto accesa dal punto di vista della discussione ma ciò che conta è il risultato, cioè la decisone di effettuare lo spoglio. Noi ringraziamo i componenti dei seggi di Quartu per il lavoro svolto e la dedizione che hanno dimostrato», ha dichiarato il presidente della commissione Sebastiano Mazzone. Che ha anche smentito l’indiscrezione su interferenze romane: «La commissione regionale ha agito in assoluta autonomia senza alcuna pressione della commissione di garanzia nazionale». Semplicemente, ha aggiunto, «la presidente della commissione del congresso nazionale mi ha chiamato e abbiamo discusso della situazione, ma non c’è stato alcun tipo di sollecitazione in questo senso».

All’affermazione di Giuseppe Meloni a Quartu ha contribuito la campagna attivata dal sindaco Graziano Milia, da sempre vicinissimo ai Riformisti che si ispirano ad Antonello Cabras. E non è da escludere che anche i Popolari di Paolo Fadda, che pure si erano tirati fuori dalla partita delle primarie perché spingevano per la candidatura di Federico Porcu (vicino a Coraggio Pd), abbiano dato una mano a Meloni. Ma non è bastato. A Quartu Meloni avrebbe dovuto raggiungere almeno il 66% per uscire vincitore.

Il segretario regionale del Pd è Piero Comandini. Il consigliere regionale cagliaritano ha ottenuto il numero di delegati necessario (66) per prevalere sul collega nel parlamento sardo Giuseppe Meloni, che pure ha ottenuto un numero maggiore di voti, ma solo 64 delegati nell’assemblea del partito. Decisive le schede di Quartu (ha vinto Meloni col 60% dei voti) scrutinate solo ieri sera, quindi 48 ore dopo le primarie del 26 febbraio. Resta però un dubbio legato a eventuali riconteggi in Gallura: se Comandini perdesse l’unico seggio conquistato lì (come dicono i sostenitori del suo avversario) i due candidati si ritroverebbero 65 pari.

Il segretario regionale del Pd è Piero Comandini. Il consigliere regionale cagliaritano ha ottenuto il numero di delegati necessario (66) per prevalere sul collega nel parlamento sardo Giuseppe Meloni, che pure ha ottenuto un numero maggiore di voti, ma solo 64 delegati nell’assemblea del partito. Decisive le schede di Quartu (ha vinto Meloni col 60% dei voti) scrutinate solo ieri sera, quindi 48 ore dopo le primarie del 26 febbraio. Resta però un dubbio legato a eventuali riconteggi in Gallura: se Comandini perdesse l’unico seggio conquistato lì (come dicono i sostenitori del suo avversario) i due candidati si ritroverebbero 65 pari.

Il voto a Quartu

All’affermazione di Giuseppe Meloni a Quartu ha contribuito la campagna attivata dal sindaco Graziano Milia, da sempre vicinissimo ai Riformisti che si ispirano ad Antonello Cabras. E non è da escludere che anche i Popolari di Paolo Fadda, che pure si erano tirati fuori dalla partita delle primarie perché spingevano per la candidatura di Federico Porcu (vicino a Coraggio Pd), abbiano dato una mano a Meloni. Ma non è bastato. A Quartu Meloni avrebbe dovuto raggiungere almeno il 66% per uscire vincitore.

Lo spoglio

Il via libera allo spoglio delle schede di Quartu è arrivato ieri pomeriggio dopo una lunghissima riunione della commissione regionale per il congresso. Tre ore per decidere se procedere allo scrutinio delle urne sigillate. «È stata una riunione molto accesa dal punto di vista della discussione ma ciò che conta è il risultato, cioè la decisone di effettuare lo spoglio. Noi ringraziamo i componenti dei seggi di Quartu per il lavoro svolto e la dedizione che hanno dimostrato», ha dichiarato il presidente della commissione Sebastiano Mazzone. Che ha anche smentito l’indiscrezione su interferenze romane: «La commissione regionale ha agito in assoluta autonomia senza alcuna pressione della commissione di garanzia nazionale». Semplicemente, ha aggiunto, «la presidente della commissione del congresso nazionale mi ha chiamato e abbiamo discusso della situazione, ma non c’è stato alcun tipo di sollecitazione in questo senso».

«Nessun inquinamento»

Nei verbali si è parlato di inquinamento del voto. In realtà, ha sottolineato Mazzone, «noi non abbiamo parlato di questo, l’inquinamento del voto richiama condizioni che obiettivamente non abbiamo riscontrato dalla lettura dei verbali, abbiamo invece constatato una condizione non serena, che è una cosa diversa».

Il percorso travagliato

Si chiude così un iter lungo a travagliato. Nell’Isola i Dem cercavano di andare a congresso almeno da un anno e mezzo. L'obiettivo è sempre stato quello di arrivare a un candidato condiviso. Ma il partito non è mai riuscito a centrarlo, tanto che alla fine, nel novembre 2021, l'allora segretario nazionale Enrico Letta mandò un commissario per il congresso, il parlamentare Enrico Borghi. Che inizialmente parlò di primarie a febbraio. Non se ne fece nulla a causa della recrudescenza della pandemia.

Poi è caduto il governo Draghi, è iniziata la volata verso le elezioni politiche, e alla fine il congresso sardo è coinciso con quello nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata