Pd, FdI e Sardegna al centro 20Venti: cosa cambia 

Nell’ex feudo rosso il quadro post elettorale può essere sintetizzato più o meno così. Il primo partito è Fratelli d’Italia, trascinato da una schiera di sindaci (candidati o no) che hanno confermato il consenso dei loro concittadini (quelli di centrodestra sono 15 su 28). L’exploit di Alberto Urpi a Sanluri – ma anche di Michela Dessì, ex assessora di Arbus – ha fatto fare un balzo alla lista di centrodestra “Sardegna al centro 20 venti” che qui ha registrato la percentuale più alta dell’Isola con il 14,6%. Terzo: il risultato evidenzia un’emorragia di voti in casa Pd dove il gradimento è passato dal 18,67% del 2019 – quando nel Medio Campidano vinse il centrodestra – al 14,8% attuale, nonostante l’appartenenza alla coalizione vincente.

L’ultima roccaforte Dem della zona è Collinas, paese del sindaco Francesco Sanna, che ha registrato il 39% dei consensi (quello peggiore a Genuri è dello 0,5%). Due i casi più rilevanti: il risultato di FdI a Guspini, paese storicamente a sinistra (dove la forbice tra i due partiti si è ridotta allo 0,05%, Pd 20,36 e FdI 20,31) e il caso Villacidro. Nel paese più popoloso del Medio Campidano, il Pd ha subito il sorpasso del Movimento Cinque Stelle grazie all’affermazione di Emanuele Matta. «Credo che abbia inciso la forza del candidato e anche il fatto che ci fossero 18 candidati locali – spiega l’ex sindaca e storica esponente democratica, Teresa Pani –. Nel Medio Campidano ha giocato un ruolo pesante il fatto che Soru fosse di Sanluri e la forza del sindaco Urpi». Sulle questioni pre-elettorali che hanno spinto sindaci dem ad appoggiare la Coalizione sarda, Pani spiega: «I posti in lista erano limitati, solo due uomini e due donne, anche questo ha influito. Rispetto al confronto dei dati col 2019, è innegabile che serva una riflessione interna ma dobbiamo ricordarci che lo scenario, anche sul piano nazionale, è cambiato», conclude Pani. Gigi Piano, nel suo ruolo di segretario provinciale Pd, chiarisce: «Il partito c’è e lo ha dimostrato, noi abbiamo pagato un costo alto per la presenza di Soru. Detto questo fin da prima delle elezioni abbiamo avviato un confronto con i circoli e lo riprenderemo subito perché serve un rinnovamento. Dobbiamo far capire che il Pd è aperto e accogliente». ( m. c. )

