VaiOnline
Politica.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Pd, eletta la nuova segreteria provinciale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima Direzione provinciale Pd per il neo segretario Efisio De Muru. La comunità dem della città metropolitana si è incontrata per affrontare i temi del rilancio del partito a livello locale - anche attraverso una nuova campagna di tesseramento - e gli obiettivi esterni, grazie alle nuove sfide referendarie ed elettorali di primavera. «Battaglie che dovranno necessariamente ripartire da un lavoro capillare dei circoli territoriali», ha sottolineato il neo segretario.

De Muru ha inoltre proposto i nomi – eletti all’unanimità dalla Direzione - che formano la nuova segreteria: Tecla Brai, Alessandro Casula, Francesco Consalvo, Antonio Dessì, Laura Gatto, Federico Manca, Walter Marongiu, Maria Efisia Mascia, Tiziana Molinu, Nicola Ottonello, Maria Vittoria Pala, Stefano Piras, Francesco Pitirra, Daniele Scano, Barbara Serra. Coordinatrice Michela Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras