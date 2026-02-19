Pd, eletta la nuova segreteria provinciale 

Prima Direzione provinciale Pd per il neo segretario Efisio De Muru. La comunità dem della città metropolitana si è incontrata per affrontare i temi del rilancio del partito a livello locale - anche attraverso una nuova campagna di tesseramento - e gli obiettivi esterni, grazie alle nuove sfide referendarie ed elettorali di primavera. «Battaglie che dovranno necessariamente ripartire da un lavoro capillare dei circoli territoriali», ha sottolineato il neo segretario.

De Muru ha inoltre proposto i nomi – eletti all’unanimità dalla Direzione - che formano la nuova segreteria: Tecla Brai, Alessandro Casula, Francesco Consalvo, Antonio Dessì, Laura Gatto, Federico Manca, Walter Marongiu, Maria Efisia Mascia, Tiziana Molinu, Nicola Ottonello, Maria Vittoria Pala, Stefano Piras, Francesco Pitirra, Daniele Scano, Barbara Serra. Coordinatrice Michela Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA