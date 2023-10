Pd e M5S pronti alla battaglia in Parlamento 

Le opposizioni affilano le armi per la battaglia in Parlamento sulla manovra. Una legge di bilancio «iniqua e senza futuro», per Elly Schlein, con «scelte folli che rischiano di gettare la sanità nel baratro», accusa il leader M5S Giuseppe Conte. E proprio in vista della battaglia in Senato i Dem lanciano «operazioni parlamentari di coordinamento con le altre opposizioni», come dice il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Francesco Boccia. Una proposta che deve essere ancora discussa tra le minoranze e vede, per il momento, i pentastellati piuttosto abbottonati.

C’è ancora un po’ di spazio, in ogni caso, prima del termine per le proposte di modifica per individuare eventuali temi su cui dialogare e trovare intese. Intanto i due leader saranno insieme alla manifestazione organizzata dal Pd per l’11 novembre. «Lo scorso giugno Elly Schlein - dice Conte - ha portato il saluto suo e del Pd al nostro corteo contro la precarietà. Mi farà piacere ricambiare questo sostegno, per contestare insieme le politiche di questo governo». Nel frattempo con l'arrivo della manovra sono partite a Palazzo Madama le contro-audizioni del Pd con una platea che va dai sindacalisti ex-Ilva agli studenti che protestano in tenda contro il caro-affitti. Una delegazione M5S ha incontrato invece il vice ministro Leo per portare sulla sua scrivania la questione dello stop alle agevolazioni per il rientro dei cervelli. Sono binari paralleli, di fatto, quelli di una maggioranza vincolata a un'intesa su zero-modifiche e un'opposizione che vuole dare massima battaglia attraverso gli emendamenti.

