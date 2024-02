Pd e M5S, i big lanciano la volata: Conte in Sardegna dal 15 al 17 Todde-Soru, le idee sull’agricoltura 

Nella partita dei big della politica nazionale a sostegno dei candidati, centrosinistra e Movimento Cinquestelle non restano indietro. Anzi rilanciano: il 15, 16 e 17 febbraio sarà in Sardegna il presidente del M5S Giuseppe Conte, ma sono attesi anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico, l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola e Pier Luigi Bersani. Conte sarà giovedì 15 a Sassari, venerdì 16 a Nuoro e in serata a Oristano, sabato 17 chiuderà il suo tour a Cagliari. Fico e Vendola saranno a Olbia domenica 18, Bersani parteciperà a un incontro pubblico in programma nel capoluogo barbaricino martedì 21. Tutti impegnati a tirare la volata alla candidata del Campo largo Alessandra Todde, protagonista ieri - assieme a Renato Soru (Coalizione sarda) e Lucia Chessa (Sardegna R-esiste) – del confronto organizzato al Caesar’s Hotel di Cagliari da Confagricoltura Sardegna. Mancava il candidato del centrodestra Paolo Truzzu che, invece, potrebbe essere tra i protagonisti dell’appuntamento del 9 febbraio alla Fiera di Cagliari con Coldiretti padrone di casa.

Si tratta del terzo evento con gli aspiranti governatori voluto da un’associazione del settore agricolo, a dimostrazione della rilevanza del tema in queste elezioni. «Serve una riforma radicale della macchina regionale, a partire dalla riorganizzazione dell’assessorato regionale e delle agenzie Agris, Argea e Laore», ha spiegato ieri il presidente regionale di Confagricoltura Paolo Mele, «l'impasse di questi ultimi anni è qualcosa di cui ci dobbiamo liberare il prima possibile». In sala anche il presidente nazionale dell’organizzazione, Massimiliano Giansanti: «I candidati presidenti devono dare ascolto a Confagricoltura. Oggi più che mai le scelte per le campagne vengono definite a Bruxelles, ma soprattutto a livello regionale. In generale, servono leggi che semplifichino la vita amministrativa degli agricoltori: destiniamo un terzo del nostro tempo a compilare scartoffie, vorremmo avere più tempo per restare in campagna». Quanto alla siccità, «gli agricoltori sono vittime, non ho mai visto a febbraio il grano così piccolo. Non sta piovendo, e abbiamo problemi di siccità in tutto il Paese».

Il confronto

Todde e Soru hanno accolto l’appello nei loro interventi. «Argea ha una difficoltà effettiva sui pagamenti della Pac europea», ha spiegato la deputata, «mentre Agris, che dovrebbe occuparsi di innovazione e investimenti sul tecnologico, in questo momento gestisce anche i bandi, sovrapponendosi in parte con Laore». In generale, «la burocrazia è il problema primario, e non è più rinviabile una riorganizzazione, che infatti è nel nostro programma». Quindi Soru: «Io eliminerei del tutto Agris, accorpandola a Laore: visto che si stanno sovrapponendo le funzioni, visto che il trasferimento tecnologico al mondo delle imprese lo stanno facendo in due, è inutile avere due agenzie. La mia idea è far nascere un'unica agenzia che si occupi di tutte le pratiche, siano fondi europei o indennizzi, risorse nazionali o regionali». Più "politico" l'intervento di Chessa: «Bisogna preservare l'agricoltura tipica, fatta di tante piccole imprese contadine, a volte a conduzione familiare, spesso disponibili a cooperare tra loro. Già ora nell'isola ci sono tantissimi esempi di cooperazione, cresciuti con zero finanziamenti pubblici, e che rappresentano in molte aree una speranza anche contro lo spopolamento». (ro. mu.)

