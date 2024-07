«Pd e Comune, noi giovani esclusi» 

«Non c’è nessuna volontà di far crescere una nuova generazione di amministratori». Lo sfogo di Filippo Usai, consigliere di maggioranza del Comune di Guspini e iscritto al Partito democratico, arriva con una lettera inviata al sindaco Giuseppe De Fanti (tessera Pd) e agli altri compagni di partito.

Screzi

«Continuo a vedere dinamiche interne penalizzanti. Ogni assessore lavora in modo autoreferenziale e gestisce il proprio budget senza condividere con gli altri ciò che viene fatto, e non è questo ciò che avevo immaginato quando mi sono candidato», dice Usai. Gli ultimi attriti riguardano le questioni più recenti trattate in Consiglio: «Le decisioni vengono scoperte a cose fatte come per la lottizzazione delle Fornaci Scanu o per le rassegne estive». Il consigliere Usai fa riferimento anche al Puc non ancora portato a termine nonostante fosse presente nel programma elettorale illustrato ai cittadini ormai quattro anni fa. «Molti guspinesi lamentano la mancanza di occasioni di incontro con l’amministrazione, che appare spesso sfuggente. Le rare assemblee pubbliche (rotatoria di via Sassari, legnatico, speculazione energetica) sono state organizzate grazie alla pressione di movimenti e comitati esterni». Usai auspica una nuova stagione di dialogo tra amministrazione e partito, affinché l’ultima parte del mandato sia più proficua.

Reazioni

Il sindaco Giuseppe De Fanti risponde con un secco «No comment, non c'è una parola che risponda a verità». Antonello Turnu, 70enne ex iscritto al Pd, esprime il suo parere in modo deciso: «Da 15 anni i giovani appassionati di politica non vengono presi in considerazione. Usai rappresenta la nuova generazione e dovrebbe essere ascoltato perché il futuro è dei giovani. È portatore di un disagio giovanile evidente a Guspini per quanto riguarda la politica». L’ex sindaco Tarcisio Agus dichiara: «Toccato un nervo scoperto della politica di oggi svolta quasi tutta sui social, dimenticando che i cittadini vanno ascoltati di persona per poter dare risposte concrete e agire per il bene comune». Giancarlo Piccioni auspica che certi attriti vengano superati attraverso un confronto tra la Giunta: «Tutto risolvibile. Usai è un giovane che vuole più collaborazione all’interno della maggioranza. Dall’altra parte, il sindaco deve far fronte a numerosi problemi e alle crescenti esigenze della popolazione. Nella storia degli ultimi vent’anni di amministrazione guspinese, De Fanti è anche l’unico che, nonostante le difficoltà, sta completando il doppio mandato». Ilaria Tolu, 32enne, conclude: «Ci sentiamo abbandonati dall’amministrazione comunale. Manca la voglia di creare attività per i giovani. Dispiace perché avevo fiducia in questo secondo mandato, ma negli ultimi anni non sono state fatte azioni significative e condivido le problematiche esposte da Usai».

