Pd e Cinque Stelle, Michele Santoro ne ha per tutti 

Dopo aver iniziato sabato a Sassari il suo tour elettorale in terra sarda, Michele Santoro ha fatto tappa ieri mattina a Nuoro, prima di raggiungere Cagliari nel pomeriggio. Il noto giornalista televisivo prosegue così la sua marcia di avvicinamento alle elezioni europee, in programma l'8 e il 9 giugno. Per presentare la sua lista “Pace, Terra, Dignità”, però, Santoro deve raccogliere le 75 mila firme necessarie, 15 mila in ogni circoscrizione.

«La raccolta procede bene, nonostante una legge assurda - ha detto Santoro nel suo comizio in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro -. In questo Paese siamo ostacolati, anche da molti Comuni di centrosinistra». In Barbagia, invece, le cose sono andate nel modo migliore possibile. Piazza gremita, nonostante la domenica mattina con temperature da mare. Michele Santoro ha scaldato i presenti: «L'ex premier Giuseppe Conte – ha osservato – si è accorto solo adesso di quello che è successo a Bari e ha parlato di moralizzazione - ha detto il giornalista - quello che si è verificato in Puglia, però, succede in quasi tutti i Comuni italiani. Non so come Conte abbia fatto a non accorgersene prima».

Dinamiche interne, dissidi tra Pd e Cinque Stelle. Nel programma elettorale di Santoro, tuttavia, domina la parola “pace”. «Non posso accettare – ha sottolineato – che a Gaza i bambini muoiano in quel modo. C'è una risoluzione dell'Onu. Non posso accettare che il Governo non faccia niente, che l'Europa non faccia niente o che non faccia sentire la sua voce in maniera autorevole. Israele deve cessare il fuoco».

RIPRODUZIONE RISERVATA