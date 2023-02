Pd, domani si vota: nell’Isola testa a testa Meloni-Comandini 

L’Ogliastra è un fronte più complesso per la presenza di due pezzi da novanta: il consigliere Salvatore Corrias (pro-Meloni) e l’ex presidente della commissione Bilancio Franco Sabatini (corrente Sardegna Futura). Nel Sulcis, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, il presidente del Consiglio comunale di Iglesias Daniele Reginali, il segretario regionale uscente Emanuele Cani sono Riformisti e appoggiano Meloni. Non sostiene nessuno invece Mauro Usai (Popolari), sindaco di Iglesias.

Faranno la differenza le preferenze che i due contendenti riusciranno ad ottenere laddove sono meno favoriti. Conterà, dunque, la forza delle correnti. Meloni può fare affidamento sui Riformisti vicini ad Antonello Cabras, Comandini su Sardegna Futura e le aree più vicine alla sinistra del Pd. Forse nel secondo caso si contano più aree, ma va detto che quella dei Riformisti è maggioritaria. Non solo. Meloni avrebbe probabilmente già la vittoria in tasca se i Popolari (fino a poco tempo fa alleati dei Riformisti) che si ispirano all’ex parlamentare Paolo Fadda, non avessero fatto un passo di lato tirandosi fuori dalla competizione congressuale. Ad ogni modo, il candidato Riformista può fare affidamento sulla capacità elettorale di Valter Piscedda, anche lui consigliere regionale, e del consigliere comunale Guido Portoghese. A nord può contare sui voti del deputato Silvio Lai, del capogruppo in Consiglio regionale Gianfranco Ganau, del presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu. Anche l’Oristanese è territorio fertile grazie al lavoro capillare di Antonio Solinas, ex consigliere regionale. Il centro dell’Isola è zona di influenza di Roberto Deriu che appoggia Meloni.

Ultime ore di campagna elettorale per le primarie Dem in programma domani 26 febbraio. A livello nazionale è favorito Stefano Bonaccini su Elly Schlein, per la segreteria regionale si prevede un testa a testa tra Giuseppe Meloni e Piero Comandini. Entrambi sono consiglieri regionali e sostengono il governatore dell’Emilia Romagna, ma tra i supporter di Comandini c’è anche la sinistra del Pd che ha sposato la mozione Schlein. Si vota dalle 8 alle 20 e i risultati dello spoglio dovrebbero essere disponibili già in tarda serata. Vince il candidato della lista che riuscirà a esprimere il maggior numero di membri dell’Assemblea regionale. Proprio per questo – anche se è difficile che accada – potrebbe prevalere il candidato che avrà ottenuto meno voti ma più consiglieri delegati.

Le variabili

Chi sostiene chi

Comandini ha dalla sua i voti dei supporter di Schlein come Matteo Lecis Cocco Ortu e Davide Carta. Nel Cagliaritano può anche contare sul sostegno del senatore Marco Meloni (a Quartu, dove per Giuseppe Meloni lavora il sindaco Graziano Milia) e dell’ex segretario provinciale Francesco Lilliu. A Olbia, sostiene Comandini l’ex assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria. Nel Sulcis, l’ex capogruppo Dem in Consiglio regionale, Pietro Cocco, e Tore Cherchi. Nel Medio Campidano: l’ex parlamentare Siro Marrocu e la consigliera regionale Rossella Pinna. A Sassari, ovviamente Comandini può contare su Gavino Manca (ex deputato) e Maria Francesca Fantato che ha ritirato la candidatura proprio per convergere su di lui.

Le motivazioni

Secondo un importante esponente del partito, «farà la differenza l’anima che i supporter metteranno nella ricerca dei voti». Cioè le motivazioni. Sardegna Futura, ad esempio, è mossa anche dalla delusione registrata in occasione delle politiche, quando il deputato uscente Gavino Manca si è dovuto accontentare di un collegio uninominale difficilissimo da espugnare, mentre il Riformista Silvio Lai è finito capolista sul proporzionale. Dall’altro lato, invece, Meloni punta con decisione sulla carta del rinnovamento generazionale. (ro. mu.)

