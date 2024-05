Pd diviso sul Jobs Act, Bonaccini media  

Parola d’ordine: smussare. Il presidente del Pd Stefano Bonaccini, leader dei riformisti del partito, prova a mediare sul Jobs act, dopo che molti della sua area hanno definito «una forzatura» la decisione della segretaria Elly Schlein di firmare il referendum della Cgil.

Nardella «ci pensa»

«Evitiamo di schiacciare il dibattito su una iniziativa referendaria - ha detto Bonaccini - Ciascuno è libero di firmare o meno sugli specifici punti». In vista delle Europee non c’è troppa voglia di alzare i toni, ma la minoranza del partito resta sul chi va là. Il sostegno della segretaria al referendum «mi sembra una cosa coerente con la storia politica di Elly Schlein - dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, candidato a Bruxelles - Siccome firmare sarebbe totalmente incoerente con la mia storia politica, io sicuramente non firmerò». Non si smarca il sindaco di Firenze Dario Nardella: «Se firmerò? Ci sto pensando. Schlein ha lasciato libertà di decidere». Ma crepe ci sono anche nel fronte che ha sostenuto la segretaria al congresso. Come il deputato ed ex ministro del lavoro Andrea Orlando: «Sto riflettendo se firmare per il referendum sul Jobs act. Francamente penso che i parlamentari possono anche esimersi. Le mani ci vanno messe e il Parlamento deve fare il proprio mestiere. C’è un mio disegno di legge per modificare la normativa». Non è la prima volta che l’area di Orlando ha posizioni diverse da quelle di Schlein. È successo anche sul patto di stabilità: in Ue il Pd si è astenuto mentre Orlando aveva chiesto un voto contrario.

«Ero in piazza»

È Bonaccini a indicare una via d’uscita. O di fuga dalle sirene dei centristi: «Non ci schiacciamo su proposte che vengono da altri. Liberamente chi vuole nel Pd può firmare il referendum della Cgil, ma dobbiamo stare sulle battaglie che stiamo facendo in Parlamento, dove le opposizioni, e lo dico anche a Renzi, potrebbero trovare unità». Schlein tira dritto: «Nel 2015 ero in piazza con la Cgil contro l’abolizione dell’articolo 18», il referendum «è un punto di ricucitura rispetto ad alcune scelte sbagliato del passato, che anche i nostri elettori non ritengono corrette».

