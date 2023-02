Pd, Coratti segretaria cittadina 

Emilia Coratti è la nuova segretaria del Partito democratico a Monserrato. È stata votata dagli iscritti domenica scorsa, nella sede di via XXXI marzo 1943, in occasione del congresso del circolo Pd cittadino.

Nata a Sora, in provincia di Frosinone, 56 anni fa, vive a Monserrato da 10 e fa parte della associazione Sirio che, nei locali di via XXXI marzo, svolge dal 2018 attività culturale e di produzione teatrale con ragazzi diversamente abili. L’assemblea cittadina del Pd ha eletto Antonio Dessì come vicesegretario e degli organismi del partito farà parte anche la consigliera comunale Francesca Congiu.

Gli iscritti monserratini al circolo Berlinguer di Cagliari hanno votato, sempre domenica scorsa in via XXXI marzo, per l’elezione del segretario nazionale che ha sancito la vittoria di Elly Schlein (47%), seguita da Stefano Bonaccini (43%), Gianni Cuperlo (6%) e Paola De Micheli (4%). (ste. lap.)

