Pd contro Melis: interim a Fenu? 

Il Pd lancia nuovi strali contro la consigliera Irene Melis, capogruppo del misto dopo l’elezione nella lista dem e l’approdo a Sinistra futura. Nonostante lei professi l’appartenenza alla maggioranza, Giovanni Mossa, segretario cittadino e capogruppo in Consiglio, insiste: «Non si è candidata da sola. È stata eletta nella lista del Pd. Quei voti non possono essere considerati una proprietà personale da portare con sé quando si decide di cambiare collocazione politica». Melis dopo aver rinnovato il sostegno a sindaco e coalizione ieri, assieme al segretario provinciale di Sinistra futura Gianni Manca, evita commenti sebbene l’attacco di Mossa susciti scossoni. L’esponente dem chiede al sindaco di dirimere il caso. Uniti incontra Emiliano Fenu e chiede un vertice di maggioranza. Intanto, spunta una possibile via d’uscita: interim al sindaco della delega ora all’assessore Domenico Cabula di Sinistra futura per superare i contrasti interni al partito e le rivendicazioni dem e ridare fiato all’alleanza. Ipotesi abbozzata da una forza della coalizione. La decisione a Fenu.

Duro attacco

Mossa attacca: «Il voto non è proprietà privata. Chi viene eletto in una lista non può comportarsi come se il consenso ricevuto fosse patrimonio individuale, disponibile e trasferibile». La sua conclusione non lascia margini di mediazione: «Rivendicare il principio secondo cui il voto non è proprietà privata e agire come se i consensi ottenuti candidandosi nel Pd fossero propri, significa rovesciare il senso di quel principio. Questo è il punto politico. Su questo intendiamo restare». Accusa Melis di «comportamento scorretto verso Pd ed elettori». Ancora: «La questione è una sola: Irene Melis è stata eletta nella lista del Pd e i voti ricevuti non le appartengono. Il Partito democratico attenderà con serenità che questa situazione venga chiarita e che il sindaco assuma le determinazioni conseguenti».

Progressisti

Gabriella Boeddu la vede in altro modo: «Non mi sembra che esista un automatismo tra il gruppo misto e l’essere collocati in opposizione. La natura del misto è proprio questa. Se la consigliera che ha legittimamente fatto una scelta (non esiste vincolo di mandato) dichiara ed è conseguente anche in Consiglio, di sostenere sindaco e maggioranza, chi siamo noi per sostenere il contrario?». E poi: «Il dibattito non mi appassiona e men che meno le questioni interne ai partiti. Abbiamo condiviso un programma da realizzare insieme. Su questo dobbiamo concentrare le nostre energie e dare risposte ai cittadini».

Appello di Uniti

Una delegazione, composta da Sebastian Cocco, Francesco Guccini, Mario Manca e Marco Canu, incontra Fenu, gli rinnova la fiducia: «Le dinamiche interne ai gruppi devono rimanere circoscritte alle rispettive forze politiche e non diventare il pretesto per tensioni nella maggioranza». Chiede «una più chiara perimetrazione delle deleghe e maggiore coerenza nell’attribuzione. Ogni assessore deve sapere con precisione entro quale ambito operare e quali obiettivi perseguire, mantenendo una reale collaborazione con gli altri componenti della Giunta». Si parla di priorità e nomine nelle partecipate: «Le scelte devono essere fondate su competenza, autorevolezza e adeguatezza ai ruoli, tenendo conto di rappresentatività e peso elettorale delle singole forze». Appello finale a «un maggiore senso di responsabilità e condivisione delle scelte, chiedendo un incontro immediato tra le segreterie delle forze di maggioranza. È necessario ritrovarsi attorno al tavolo per recuperare lo slancio iniziale e ricostruire un metodo comune di lavoro. La coalizione non può trasformarsi in un perenne lavatoio collettivo al quale ciascuno porta i propri panni da mondare».

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