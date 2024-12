Pd, Comandini pronto a lasciare la segreteria Il nodo successione 

Piero Comandini non sarà segretario regionale del Pd ancora per molto. «Da quando sono presidente del Consiglio regionale, nel partito è cominciata una nuova fase», ha detto pubblicamente durante la direzione Dem di Oristano, «ho già iniziato a ragionare con qualcuno di voi. Ora si apre un percorso che porterà a una nuova soluzione, perché tutti dobbiamo essere messi in discussione quando decidiamo di svolgere altre funzioni».

Doppio ruolo

Il ruolo nell’Assemblea sarda Comandini lo ricopre dall’inizio della legislatura. Quindi, è da almeno otto mesi che esiste un problema, che però nessuno ha mai sollevato. Il primo a farlo è lo stesso segretario, benché lo statuto del partito sardo non preveda alcuna incompatibilità. Era stato Comandini, d’altronde, a porre la questione con forza quando Michele Pais, presidente del Consiglio nella passata legislatura, aveva accettato di diventare coordinatore regionale della Lega. «Credo nella distinzione dei ruoli», ha ribadito ieri il Dem, «per questo motivo è necessario individuare un nuovo segretario». Questo va fatto «garantendo la salvaguardia di due principi fondamentali che hanno caratterizzato lo svolgimento dell’ultimo congresso: l’unità del partito e l’unitarietà al suo interno. Entrambi hanno contribuito al successo elettorale delle ultime regionali».

Papabili

Ma, a differenza di allora, probabilmente il segretario non sarà scelto attraverso primarie ma direttamente dall’assemblea del partito. Quindi, in modo molto veloce. Qualcuno ipotizza un’accelerazione già all’inizio del prossimo anno. E da qualche giorno rimbalzano le indiscrezioni sui nomi papabili per il dopo Comandini. Si parla del deputato Silvio Lai (corrente Riformisti) che alla guida del partito c’è già stato dal 2009 al 2012. Ma anche del sindaco di Iglesias Mauro Usai (corrente Popolari), e del consigliere del Comune di Cagliari Davide Carta, considerato molto vicino alla segretaria nazionale Elly Schlein.

Sempre per le stesse ragioni di opportunità, potrebbe lasciare molto presto la presidenza del partito anche Giuseppe Meloni, attuale vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio.

Comandini e Meloni si erano affrontati alle primarie di inizio 2023. Aveva prevalso il primo per un paio di delegati, ma il Pd si era ricomposto subito quando il neo segretario aveva proposto lo sconfitto per la presidenza. «Ce lo impone la sfida delle regionali che sono alle porte», avevano commentato entrambi.

L’impatto

Da allora, in effetti, la relazione segretario-presidente è andata a gonfie vele. Hanno fatto squadra ed è anche grazie al loro sostegno (e del capogruppo in Consiglio Roberto Deriu) se un anno fa la pentastellata Alessandra Todde è riuscita a ottenere la candidatura alla presidenza della Regione per il Campo largo. Per questo, paradossalmente, il cambiamento che il Pd sardo si appresta a vivere potrebbe essere vissuto peggio dalla governatrice che dal partito stesso.

