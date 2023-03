Pd, Braga e Boccia sono i nuovi capigrupppo 

I capigruppo eletti per acclamazione danno l'immagine di un Pd che avanza compatto. In realtà, gli approdi di Francesco Boccia alla guida dei senatori e di Chiara Braga a quella dei deputati sono il risultato di una navigazione che ha dovuto fare i conti anche con tratti di mare mosso. Comunque, i primi due passi sono andati: Stefano Bonaccini presidente del partito, Boccia e Braga capigruppo, come da indicazione della segretaria Elly Schlein.

Ora c'è da fare la direzione. Ci vorrà qualche giorno, forse arriverà la prossima settimana. Se non ci saranno scossoni, sarà rappresentativa delle varie anime Pd. «Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie», ha detto Schlein alle assemblee prima dei senatori e poi dei deputati, per le elezioni dei presidenti di gruppo: «Ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Bonaccini. Entro pochi giorni intendo chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre, parlando dei temi che riguardano la vita delle persone». Ma il voto lascia qualche strascico, con la capogruppo uscente al Senato, Simona Malpezzi, che ha dichiarato: «Comprendo la necessità della segretaria di fare delle scelte, ma avrei preferito che la discussione avvenisse prima tra di noi che sui giornali».

