Pd, Bonaccini verso Strasburgo 

La sempre più probabile candidatura del presidente Stefano Bonaccini alle Europee apre ufficialmente, in Emilia-Romagna, la lotta per la successione. In realtà le grandi manovre sotterranee sono in corso da tempo visto che a inizio 2025, al netto di un’improbabile introduzione della possibilità di un terzo mandato, Bonaccini avrebbe comunque dovuto terminare la propria esperienza. Se la candidatura al Parlamento Europeo (e la conseguente scontata elezione) dovesse concretizzarsi, la partita avrebbe un’inevitabile accelerazione.

Regionali in autunno

Legge regionale alla mano la legislatura potrebbe terminare, sotto la guida della vicepresidente Irene Priolo, anche a scadenza naturale, ma la prudenza politica potrebbe consigliare al Pd di anticipare di qualche mese le elezioni, anche per non sottoporsi al prevedibile fuoco di sbarramento dell’opposizione: lo scenario più probabile, quindi, è che in Emilia-Romagna si finisca per votare nell’autunno di quest’anno, una sorta di rivincita dopo le Europee e ultimo appuntamento di un fittissimo calendario elettorale. Il Pd (insieme al campo più o meno largo che riuscirà ad aggregare) non può permettersi di perdere la propria regione simbolo.

Botta e risposta

Intanto Matteo Renzi celebra l’accordo con Emma Bonino e suona la carica: «Ci mettiamo insieme per eleggere sei o sette parlamentari europeisti». La «lista di scopo» in vista delle prossime elezioni europee, per Italia Viva, è cosa fatta. Ma continua a pesare la polemica tenuta accesa dall’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Il presidente di +Eu non si rassegna al tandem Bonino-Renzi: «Ci sono ancora margini di manovra per riuscire a non fare una stortura politica, ossia un accordo con Renzi e con tutto quello che si porta dietro». Ad aprire una nuova giornata di tensione nel cantiere Stati Uniti d’Europa, che vede coinvolti +Europa, Italia Viva, Psi, Volt e LibDem, è proprio Renzi. Che lancia il guanto di sfida al presidente di +Eu: «L’idea che il progetto possa saltare per il veto di tal Pizzarotti da Parma mi sembra lunare. Facciamo questa scelta per togliere il diritto di veto a Orbán, non per darlo a un ex grillino». La replica via social di Pizzarotti: «Come +Europa parteciperà alle elezioni europee lo decideranno gli organi del partito secondo le regole che ci siamo dati, non in base alle tue interviste».

RIPRODUZIONE RISERVATA