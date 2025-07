Pd, assemblea sulle tensioni nel Campo largo 

Il problema esiste ancora, nonostante una delibera di Giunta – la numero 52 del 28 dicembre 2024 – che avrebbe dovuto porre fine alla disparità di salari tra i dipendenti delle varie aziende sanitarie sarde. Son trascorsi sette mesi e ancora i lavoratori del Brotzu e dell’azienda ospedaliera universitaria di Cagliari continuano a guadagnare meno dei colleghi, a parità di mansioni.

Interrogazioni

Il tema è oggetto di due interrogazioni, di Alessandro Sorgia (gruppo Misto-Lega) e di Francesco Agus (Progressisti). Il primo fa notare che a sette mesi dalla delibera «non è stato ancora erogato un centesimo», e denuncia «l’ennesimo caso di scollamento tra gli annunci roboanti dell’assessore alla Sanità Bartolazzi e della governatrice Todde e la realtà vissuta dai dipendenti del sistema sanitario sardo». Possibile che alla delibera non sia mai stata data attuazione? Secondo il consigliere del centrodestra «la direzione generale della Sanità non avrebbe ancora completato gli adempimenti necessari, né le aziende avrebbero ricevuto le risorse previste». Si tratta, aggiunge, «di una strategia sistematica già vista sul caro voli e sul trasporto pubblico. Una Regione che amministra a colpi di propaganda non merita la fiducia dei cittadini». Da qui l’interrogazione alla Giunta «per conoscere quale sia lo stato effettivo dell’attuazione della delibera».

Lo stesso obiettivo ha l’interrogazione depositata dal capogruppo dei Progressisti Francesco Agus «sullo stato di attuazione e della messa a regime delle autorizzazioni di spesa per superare la sperequazione previste anche nella variazione di bilancio del novembre 2024». Agus ricorda che sul tema «il Consiglio regionale ha raggiunto due volte l’unanimità, in questa e nella legislatura precedente. Sarebbe assurdo che problemi burocratici rendessero vano lo sforzo della politica che ha investito in questa misura oltre trenta milioni». Quindi, «la situazione va esaminata e risolta, e se c’è qualche problema l’assestamento è il luogo giusto per superarlo».

L’interrogazione del Progressista è una delle sette a cui sarà data risposta immediata in occasione della seduta d’Aula dedicata al Question time e programmata per martedì prossimo. Nessuna decisione, invece, sull’approdo in Aula dell’assestamento di bilancio da circa ottocento milioni di euro e del disegno di legge sul fine vita. Di certo, alla maggioranza preme dare priorità alla manovra estiva, così da arrivare puntuali con la finanziaria da varare a dicembre. Nessuno lo dice con chiarezza ma, a questo punto – considerate le emergenze da affrontare –, per il fine vita si può attendere anche settembre. Portare prima il ddl sul suicidio medicalmente assistito significherebbe cercare lo scontro con il centrodestra che, di sicuro, non rinuncerebbe ai dieci giorni per la relazione di minoranza.

Il Pd

Novità anche sul fronte dei partiti: per sabato 26 a Tramatza, alle 10.30, è convocata l’assemblea del Partito democratico. Un appuntamento atteso, soprattutto per la scelta del nuovo segretario. Ma all’ordine del giorno fissato dal presidente Giuseppe Meloni c’è solo la situazione politica regionale. ( ro. mu. )

