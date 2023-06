Pd all’offensiva: buche ed erbacce alle porte della città 

«Quando un turista giunge ad Alghero passando per l’aeroporto o in arrivo da Porto Torres trova ad accoglierlo uno spettacolo indecoroso». Il capogruppo del Pd, Mimmo Pirisi, punta i riflettori sugli ingressi della città, tra buche nell’asfalto e rotatorie dove le erbacce secche hanno preso il posto dell’originario prato inglese. Il dito è puntato tra l’altro sulla rotonda della provinciale 42, l’arteria percorsa giornalmente da migliaia di automobilisti provenienti da Sassari, Porto Torres o, dal terminal Riviera del Corallo. Sarà presto disinnescata, invece, la bomba ecologica dell’ex Campo Nomadi dell’Arenosu.

Le erbacce

Il commissario della Provincia, Pietro Fois, tirato in ballo, sostiene che a gestire il verde della rotatoria dovrebbe essere il Comune algherese, quest’ultimo, invece, con l’assessore alle Manutenzioni Antonello Peru, replica che proprio così non è. Nel rimpallo di competenze resta una situazione di forte degrado, non certo un bel biglietto da visita per l’ex porta d’oro del turismo isolano.

Campo Nomadi: bonifica

La Giunta guidata dal sindaco Mario Conoci ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la bonifica. Un lavoro che ammonta a circa 750mila euro avuti dalla Regione tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. <Un iter lungo e difficoltoso al quale la struttura comunale ha lavorato instancabilmente per strappare al degrado e restituire una porzione importante di territorio alla libera fruizione degli algheresi>, ha voluto sottolineare il primo cittadino. Si completerà così il percorso di recupero di un’area verde di straordinario pregio, iniziato nel 2015 con lo sgombero del campo rom e proseguito negli anni successivi con ulteriori interventi. In particolare, nel 2020 erano state rimosse oltre 200 tonnellate di rifiuti.