Pazzi per il “Dodgeball”: la palla avvelenata appassiona 300 giovani 

Schiva, piegati, scansa, tuffati… schiva ancora! Un simpatico gruppo di atleti sgangherati decide di iscriversi ad un torneo di Dodgeball senza esclusione di colpi per tentare di salvare dalla chiusura una piccola palestra di quartiere.

È la trama del film del 2004 “Palle al balzo”, con Ben Stiller e Vince Vaughn. Una commedia spassosa e di successo che ha reso celebre in tutto il mondo il gioco del Dodgeball, sport agonistico di squadra che trae origine dalla palla prigioniera (o palla avvelenata). La mania per questo gioco made in Usa - semplice, coinvolgente, spettacolare e divertente - è esplosa da qualche anno anche in Sardegna e in particolare a Cagliari. Merito della Globefish, società sportiva che partecipa (primeggiando) ai campionati nazionali, e della Fondazione Domus de Luna che non si è lasciata sfuggire l'occasione di offrire a tanti ragazzi l'opportunità di cimentarsi in una disciplina dalla forte valenza educativa.

La palestra

Attualmente si gioca a Pirri nella palestra della scuola media Dante Alighieri, in orario curricolare. Dal 10 febbraio prossimo prenderanno avvio anche corsi extrascolastici per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, con lezioni ogni lunedì e mercoledì alle 16,45 nella palestra della stessa scuola (in via Sant'Isidoro). Il tutto nell’ambito di un progetto a contrasto della povertà educativa dell'Agenzia della Coesione territoriale “Scol'e Vida”. «I benefici del Dodgeball sono infatti molteplici», spiega Petra Fanti, 33 anni, coordinatrice della Polisportiva Exmé, «si va dal miglioramento delle capacità motorie alla socializzazione dato che i ragazzi e le ragazze giocano insieme. Tra gli obiettivi ci sono la crescita personale, il raggiungimento dell'autonomia e della piena integrazione». Due giovani istruttori della Globefish guideranno i ragazzi che vorranno partecipare nell'apprendimento delle regole, delle strategie di gioco e dei segreti di questa disciplina. Le iscrizioni sono già aperte.

Trecento iscritti

Il Dodgeball va ad arricchire l'offerta, peraltro già ricca, dell'Exmè di via Sanna e del vicino Teatro Dante, entrambi della Fondazione Domus de Luna. «Nel gennaio 2016 nasce l'Asd Polisportiva popolare Exmè onlus, che attualmente vanta circa 300 iscritti», spiega Guglielmina Boero, 56 anni, presidente della cooperativa sociale Exmè, «l'associazione è anche accreditata Special Olympics e organizza attività sportive per bambini, giovani e adulti con e senza disabilità per un'adeguata integrazione». Numerose le discipline: dal calcio a 5 tradizionale ed integrato (con persone con disabilità intellettiva) alla pallacanestro, dalla zumba alla ginnastica artistica. «Senza dimenticare il ping pong, una delle attività più apprezzate dai nostri ragazzi».

Il Teatro Dante

Riqualificato nel 2020, il Teatro Dante rappresenta un'alternativa alla cultura della strada, un luogo dove i giovani possono stare insieme e usare la musica, l’arte e lo sport come mezzo di espressione. Bambini e ragazzi sono coinvolti in attività sportive, espressive e musicali al fine di arginare il fenomeno della dispersione scolastica, la povertà educativa, i bisogni di socializzazione e di crescita. Le giornate iniziano con il supporto allo studio e proseguono con attività organizzate o momenti di gioco libero. Durante l’estate, il Teatro diventa anche un luogo di incontro per eventi culturali aperti al pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA