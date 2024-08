pazzesco Paltrinieri, anche l’argento nei 1500 sl 

PARIGI. Bobby Finke ha dovuto spingere sino a migliorare il record del mondo nei 1500 sl a Parigi per battere un superbo Gregorio Paltrinieri. Lo statunitense ha vinto l’oro con il tempo di 14’30”67, cancellando il precedente 14’31”02 stabilito dal cinese Sun Yang a Londra 2012. L'azzurro, argento ha nuotato in 14’34”55, staccando l'irlandese Daniel Wiffen (bronzo in 14’39”63 dopo l’oro negli 800). Paltrinieri era già stato bronzo negli 800 con Finke argento.

«Sono contentissimo essere a podio ancora è stupendo. L'argento ottenuto con lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio è incredibile», ha detto raggiante Greg ai microfoni della Rai. «È la mia quinta medaglia olimpica, non ci avrei mai scommesso. Avevo pensato che sarebbe stata l'ultima Rio e a anche a Tokyo, sono senza parole. Ora punto alla 10km in acque libere, però mi serve un po' di riposo dopo giorni molto impegnativi, per la testa e il fisico. Ho avuto anche la febbre», ha aggiunto.

Poi ha “riguardato” mentalmente la gara: «Oggi (ieri, ndr )pensavo che fosse Wiffen a partire forte, invece ho dovuto mettermi a inseguire Finke. Sono stato al suo livello fino alle ultime vasche, poi sappiamo che nel finale lui è fortissimo», ha detto ancora l'azzurro in merito alla finale, vinta dallo statunitense col record del mondo. «Per arrivare a questi risultati il lavoro e la concentrazione hanno fatto la differenza. Ci sono stati momenti difficili, ma io ho sempre creduto in me stesso».

