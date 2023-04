pazza melbourne, la spunta Verstappen 

Una delle gare più pazze che la storia della Formula 1 ricordi. Caos, spettacolo, incidenti, partenze e ripartenze targate Gran Premio d'Australia 2023: un corsa dai mille colpi di scena tra incidenti, bandiere rosse (tre) e semafori verdi (quattro) con un unica certezza, ovvero Max Verstappen. L'olandese volante domina all'Albert Park Melbourne, anche se con un margine molto inferiore rispetto alle altre gare, il che accende qualche speranze per i suoi rivali in futuro, tagliando il traguardo dietro alla safety-car davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Aston Martin di Fernando Alonso.

Da incubo la corsa delle Ferrari, cominciata malissimo con il ko al via di Charles Leclerc speronato da Lance Stroll e finita peggio con la penalità di cinque secondi a Carlos Sainz per l'impatto con il connazionale spagnolo Alonso nella penultima partenza. Una sanzione parsa troppo severa, perché finisce per scaraventare il ferrarista, autore di una bellissima performance, dalla quarta alla dodicesima posizione facendolo infuriare nel post-race. Fuorigioco anche la Mercedes di Russell partita bene ma finita in fiamme in un gran premio durato quasi 3 ore.

La corsa

E dire che era stato lui a scattare in testa. Poi, quando la Mercedes ha deciso di fermarlo, dando via libera al compagno di squadra Hamilton e Max Verstappen (e la Ferrari ha fatto lo stesso con Sainz, che era quarto), la Race Direction ha deciso di esporre la prima delle tre bandiere rosse. Un disastro per i due. Verstappen si è preso il comando davanti a Hamilton e Alonso e Sainz ha iniziato una favolosa rimonta che lo ha portato di nuovo in quarta posizione, mentre Russell ha abbandonato.

A tre giri dalla bandiera a scacchi la Haas di Magnussen picchia sul muro e la direzione gara decide per la seconda la bandiera rossa. Molti piloti protestano ma le macchine tornano ad allinearsi sulla griglia per quella che è la terza partenza di giornata. Scattano Verstappen e Hamilton, scatta Alonso, Sainz crede al sorpasso ma tocca la ruota del connazionale nel prendersi il terzo posto (dopo il successivo sorpasso a Stroll), mentre le due Alpine si autoeliminano. Terza bandiera rossa, poi un platonico giro dietro la safety car: Sainz è punito con 5” che, con le auto in fila, significano ben 8 posizioni. Un’enormità.