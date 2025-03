Pazza Italia, affonda poi sfiora l’impresa 

Germania 3

Italia 3

Germania (3-4-2-1): Baumann, Schlotterbeck, Rudiger (32' st Bisseck), Tah, Kimmich, Stiller (18' st Gross), Goretzka (18' st Amiri), Mittelstadt, Sané (18' st Adeyemi), Musiala (32' st Andrich), Kleindienst. In panchina Nubel, Ortega, Koch, Burkardt, Undav, Leweling, Raum. Ct Nagelsmann.

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma, Gatti (1' st Politano), Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Ricci (40' st Zaccagni), Tonali (23' st Raspadori), Udogie, Maldini (1' st Frattesi), Kean (40' st Lucca). In panchina Meret, Vicario, Bellanova, Comuzzo, Rovella, Ruggeri, Casadei. Ct Spalletti.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Reti : nel pt 30' Kimmich (rigore), 36' Musiala, 45' Kleindienst; nel st 5' e 24' Kean, 50' Raspadori (rigore).

Note : Angoli: 6-4 per la Germania. Recupero: 1' e 6'. Ammoniti: Buongiorno, Gatti, Stiller, Adeyemi per gioco scorretto, Bastoni e Kleindienst per reciproche scorrettezze, Udogie per comportamento antiregolamentare.

Spettatori: 81.365.

DOrtMund. Germania-Italia 3-3, quasi come in Messico ma stavolta senza lieto fine. Anzi, nel pari di una partita dai due volti brucia di più, per gli azzurri, il primo tempo da incubo nel quale l'Italia di Spalletti è travolta da una Germania feroce che si porta sul 3-0. Il pari, dopo l’1-2 dell’andata, lancia i tedeschi alla final four di Nations League e soprattutto complica agli azzurri la strada verso i Mondiali: dovranno conquistarsi la qualificazione nel girone a cinque con la Norvegia di Haaland (oltre a Israele, Estonia e Moldavia).

Certo, con l'Italia del primo tempo, sarebbe durissima. Spalletti si aggrappa alla reazione nella ripresa e alle recriminazioni per un rigore dato e poi revocato al Var, che avrebbe riproposto un risultato da Atzeca. Spicca però soprattutto il secondo gol subito dagli azzurri: un'incredibile scena, e non solo perché arriva ancora una volta da angolo. Dopo la concessione del corner Donnarumma protesta con tutti i suoi compagni e si allontana dalla porta, la difesa non si schiera, i tedeschi battono dalla bandierina e Musiala infila la porta vuota degli azzurri.

La partita

Per preoccuparsi di Haaland, comunque, Spalletti avrà tempo. Ora deve pensare a una serata dai due volti: 45' di totale dominio avversario, un secondo tempo di reazione, e comunque troppi errori. In partenza la Germania pressa ferocemente gli azzurri in uscita e si rende subito pericolosa. Al 4' Tah anticipa Kean rischiando l'autogol, ma è solo un'illusione. La squadra di Nagelsmann domina il campo, e al 29' Buongiorno trattiene in area Kleindienst: dal dischetto Kimmich non sbaglia. Al 36’ l’incredibile episodio già raccontato, poi il terzo gol allo scadere, di Kleindienst, di testa.

Nel secondo tempo Spalletti inserisce Politano (per Gatti) e Frattesi (per Maldini), la difesa passa a 4. Al 5' arriva il gol di Kean che sfrutta un'ingenuità della difesa tedesca e scarica dal limite il sinistro, per il 3-1. La Germania forse pecca di presunzione (fuori Sanè, Goretzka e poi anche Musiala), e al 24’ arriva il secondo gol di Kean, che entra in area servito dal subentrato Raspadori e brucia Tah. La partita potrebbe girare al 28', quando Di Lorenzo crolla in area: Marciniak fischia il rigore, poi richiamato dal Var ci ripensa. Entrano Zaccagni e Lucca, al 4’ di recupero arriva il 3-3 con un rigore trasformato da Raspadori, ma sull’ultimo assalto non si verifica il miracolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA