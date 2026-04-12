Pazza Inter, va sotto ma poi vince 

Como 3

Inter 4

Como (4-2-3-1) : Butez 6; Van der Brempt 5 (67’ Smolcic 6), Kempf 5.5, Diego Carlos 6.5 (46’ Ramon 5.5); Diao 6 (79’ Morata sv), Sergi Roberto 6 (46’ Da Cunha 6.5), Perrone 6, Valle 6.5 (79’ Moreno sv); Paz 7, Baturina 6.5; Douvikas 6. In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Rodriguez, Kuhn, Vojvoda, De Paoli). Allenatore Fabregas 6.

Inter (3-5-2) : Sommer 6.5; Akanji 6.5, Acerbi 6, Bastoni 5 (46’ Carlos Augusto 6); Dumfries 7.5, Barella 6.5 (77’ Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6.5, Zielinski 5.5 (56’ Sucic 6), Dimarco 6 (56’ Luis Henrique 6); Thuram 7.5, Esposito 5.5 (56’ Bonny 5). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Lautaro, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi). Allenatore Chivu 7.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 36' Valle, 45' Nico Paz, 47' Thuram; nel st 4' Thuram, 14' e 27' Dumfries, 43' Da Cunha (rigore).

Note : ammoniti Bonny, Carlos Augusto, Acerbi, Valle, Sucic, Zielinski, Calhanoglu, Akanji, Ramon e Diao. Angoli: 1-1. Recupero: 1’ e 5’.

Como. A Como, poco meno di un anno fa, l’Inter aveva visto chiudersi definitivamente i sogni scudetto, con l’ultima giornata dello scorso campionato che aveva incoronato il Napoli campione. Stavolta a Como l’Inter invece conquista tre punti che le consentono di mettere una seria ipoteca sullo scudetto: a sei giornate dal termine, infatti, i nerazzurri battendo gli uomini di Fabregas si sono portati a +9 dal Napoli e a 10 punti di distanza dalla matematica conquista del titolo. E lo fa con un pirotecnico 4-3, trascinata da Thuram e Dumfries dopo che nei primi 45’ i lariani avevano dominato la sfida in lungo e in largo, portandosi sul 2-0. La furia interista però, con le doppiette dei due big, si è poi abbattuta sul Como, che ci ha provato nel finale ma fermandosi ad una traversa di distanza dal pareggio.

Il Como parte forte, aggredendo l’Inter fin dai primi minuti. Il pressing dei lariani non permette ai nerazzurri di sviluppare il solito gioco. E non solo, perché il Como quando attacca si fa sempre vedere pericolosamente. Come quando un velo di Diao innesca Nico Paz che scappa ad Acerbi e calcia col mancino, sulla respinta corta di Sommer è Valle il più lesto e insacca col destro portando avanti i padroni di casa. Il Como vola sulle ali dell’entusiasmo e appena prima dell’intervallo trova il raddoppio grazie proprio al suo portiere, che con un lancio lungo mette quasi in porta Nico Paz: l’argentino rientra col mancino e batte ancora Sommer. Col doppio vantaggio in tasca, a pochi secondi dall’intervallo, i lariani si addormentano e i nerazzurri ne approfittano per riaprire la gara grazie a un tocco di Thuram.

Nella ripresa, su lancio di Barella, una indecisione tra Kempf e Butez lascia la palla a Thuram che segna il gol del 2-2. I nerazzurri, poi, colpiscono con una delle armi migliori, i calci da fermo: su punizione dalla sinistra di Calhanoglu, Dumfries colpisce e batte Butez regalando il vantaggio ai nerazzurri. I padroni di casa provano nuovamente a reagire, ma ne approfitta ancora Dumfries che, dopo un tocco di spalla di Akanji su punizione di Calhanoglu, trova la doppietta personale con un preciso mancino che si infila alle spalle di Butez. Il Como però non molla mai. E riapre la partita nel finale, quando Massa concede un rigore per un intervento di Bonny su Nico Paz, corretto dal Var visto che l'arbitro aveva indicato la punizione dal limite: dal dischetto va Da Cunha, Sommer sfiora ma non riesce a deviare il pallone.

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