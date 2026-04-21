Pazza Inter, ribalta il Como e va in finale 

Inter 3

Como 2

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Akanji, Acerbi (29' st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (39' st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (15' st Sucic), Dimarco (15' st Diouf); Bonny (29' st Esposito), Thuram. In panchina Sommer, Di Gennaro, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Mosconi, Alexiou. Allenatore Chivu.

Como (3-4-2-1) : Butez; Ramon, Diego Carlos (45' st Morata), Kempf; Van der Brempt (35' st Smolcic), Perrone, Da Cunha (25' st Caqueret), Valle; Nico Paz, Baturina (35' st Rodrigeuz); Douvikas (25' st Diao). In panchina Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Lahdo, Moreno, Kuhn, De Paoli, Pisati. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 32' Baturina; nel st 3' Da Cunha, 24' e 41' Calhanoglu, 44' Sucic.

Milano. Altro giro, altra rimonta e il sogno doppietta per l'Inter è più vivo che mai. La squadra di Chivu, va di nuovo sotto di due gol contro il Como ma, come in campionato, anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia strappa il successo ribaltando il risultato e conquistando l'accesso alla finale (la quindicesima della sua storia con nove trionfi nel torneo). E lo fa sulla spinta non solo di un leader come Calhanoglu, autore di una doppietta, ma anche di due protagonisti inaspettati come Sucic (due assist e il gol del definitivo 3-2) e Diouf, che, entrati nella ripresa, hanno rianimato una squadra che sembrava destinata alla sconfitta.

Il Como parte con grande personalità e pressing alto. Al 32’ il vantaggio: Van der Brempt salta secco Dimarco, Baturina si stacca dalla marcatura e col destro sblocca il risultato. La reazione interista è inconcludente ed è il Como a colpire ancora al 3’ della ripresa: Nico Paz sfrutta un errore di Zielinski per lanciare Da Cunha, che si invola e col mancino trova il raddoppio. I nerazzurri provano a reagire più col cuore che con le idee e allora Chivu si gioca le carte Diouf e Sucic dalla panchina. Proprio il croato mette lo zampino nell'azione che porta l'Inter ad accorciare il risultato, con un tocco spalle alla porta per Calhanoglu che col destro trova il 2-1. San Siro ruggisce e la squadra di casa schiaccia i lariani nella propria area. E su cross di Sucic, Calhanoglu trova il pareggio di testa. I tempi supplementari sembrano la conclusione degna. L'Inter, però, la pensa diversamente perché, dopo una combinazione con Calhanoglu, Sucic trova con la punta la zampata per completare definitivamente la rimonta e portare avanti i nerazzurri. La rincorsa dell'Inter alla doppietta continua: appuntamento il 13 maggio nella finale di Roma.

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