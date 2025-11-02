Pazza Inter, colpo al 93’ 

Verona 1

Inter 2

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (42'st Harroui), Gagliardini, Bernede (29'st Niasse), Bradaric; Giovane (35'st Sarr), Orban (29'st Mosquera). In panchina Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Kastanos, Kurti, Ebosse, Fallou, Ajayi. All. Zanetti.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (11'st Dumfries), Zielinski (11'st Barella), Calhanoglu, Sucic (42'st Frattesi), Carlos Augusto (20'st Dimarco); Martinez, Bonny (11'st Esposito). In panchina Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Diouf, Alexiou, Lavelli. All. Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: 15'pt Zielinski, 39'pt Giovane, 48'st Frese (autorete).

Note: angoli 8-4 per l'Inter, rec. 3' - 6', ammoniti Orban, Bisseck.

Con una buona dose di fortuna l'Inter sbanca in pieno recupero il Bentegodi grazie ad una sfortunata autorete di Frese. Nona vittoria nelle ultime dieci partite per l'Inter che sfruttano il pareggio interno del Napoli portandosi a una sola lunghezza dai partenopei. Verona davvero sfortunato ma ancora una volta protagonista di una prestazione all'altezza per ben 93' minuti di imbrigliare l'Inter. È l'Inter a fare la partita, il Verona tutto dietro la linea della palla e propenso solo alle ripartenze. Al 15’ il vantaggio degli ospiti è bellissimo. L'angolo di Calhanoglu è calciato forte d'esterno, il piatto al volo di Zielinski al volo dal limite è straordinario. Gli scaligeri faticano a trovare spazi buoni davanti a Sommer, ma restano in partita. E il fuoco l'accende Giovane: il brasiliano si beve Bastoni e di destro in diagonale fulmina Sommer. E proprio nell'ultima azione del primo tempo il Verona sfiora il vantaggio. Sull'ennesima folata di Belghali Orban devia al volo e la palla colpisce il palo della porta di Sommer.

La ripresa

Verona più tonico, Inter quasi timorosa. Chivu inserisce Esposito, Barella e Dumfries, fuori Bonny, Zielinski e Luis Henrique. L'Inter guadagna campo ma non graffia, l'Hellas riparte sempre con una certa pericolosità. I nerazzurri guiadagnano fiducia, nella testa il possibile colpo di coda. In pieno recupero il traversone di Frattesi sbatte sulla schiena di Frese e spiazza Montipò. L'Inter fa festa, il Verona, ancora una volta, mastica amaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA